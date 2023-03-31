16 متنافسًا من 13 دولة في نصف نهائي عطر الكلام

تواصل – واس:

شهد برنامج عطر الكلام، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي مسابقة القرآن والأذان العالمية.

وانتقل إلى المرحلة التالية من فئة القرآن المغربي عبدالله الدغري، ومن فئة الأذان المتسابق الإماراتي حميد الرئيسي.

المتأهلين للمرحلة القادمة 16 متنافسًا من 13 دولة

وأصبح مجموع المتأهلين للمرحلة القادمة 16 متنافسًا من 13 دولة، هي:

1 – المملكة.

2 – الإمارات.

3 – المغرب.

4 – مصر.

5 – لبنان.

6 – إيران.

7 – اليمن.

8 – بريطانيا.

9 – إثيوبيا.

10 – إندونيسيا.

11 – النيجر.

12 – ألمانيا.

13 – إسبانيا.

وكانت منافسات المتسابقين على الوصول لنصف نهائي المسابقة، الذي ستنطلق منافساته غداً السبت، قد بدأت في الحلقة الثانية من البرنامج، بعد أن خُصصت الحلقة الأولى للتعريف بالنسخة الثانية من المسابقة، وأعضاء لجنة التحكيم، والفائزين بالنسخة الأولى التي عُرضت في العام الماضي خلال شهر رمضان المبارك.

منافسات نصف نهائي المسابقة تبدأ غدًا

وستبدأ منافسات نصف نهائي المسابقة غداً في القرآن الكريم بمشاركة، كل من:

1 – محمد نور إبراهيم من إثيوبيا.

2 – صلاح الدين متعبيد من ألمانيا.

3 – أحمد السيد إسماعيل من مصر.

4 – عبدالعزيز الفقيه من المملكة.

5 – يونس شاهمرادي من إيران.

6 – محمد الهبطي من إسبانيا.

7 – عبدالله الدغري وزكريا الزيرك من المغرب.

أما فئة الأذان فستشهد في نصف نهائي عطر الكلام تنافس، كل من:

1 – اليمني عيسى الجعدي.

2 – السعودي محمد آل الشريف.

3 – البريطانيين محمد حافظ الرحمن وإبراهيم أسد.

4 – الإماراتي حميد الرئيسي، واللبناني رهيف الحاج.

5 – الإندونيسي ضياء الدين والنيجري ريان موسى هوساوي.

وستحظى منافسات عطر الكلام خلال الحلقات القادمة بتصاعد كبير في مستوى التنافس بين المتسابقين، الذين يشكلون خارطة عالمية للأصوات الوجدانية التي تنسجم مع آيات القرآن وألفاظ الأذان.

وذلك من خلال توظيف المقامات والاعتماد على الدقة المتناهية في الأداء والثراء الصوتي، الذي يشد أسماع المشاهدين بشكل يومي خلال شهر رمضان، بهدف:

1 – تسليط الضوء على الأصوات المميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان.

2 – الإسهام في تحسين أداء المتسابقين والمشاهدين، من خلال الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم المكونة من أعضاء متخصصين في الأصوات والمقامات.

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