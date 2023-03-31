بعد مطالبات “ماسك” بتجميده.. دولة أوروبية تحظر “تشات جي بي تي”

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة، حظر روبوت المحادثة “تشات جي بي تي”، فيما عزته إلى انتهاكه التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية.

جاء القرار بعد يومين فقط من توقيع إيلون ماسك ومئات الخبراء العالميين عريضة دعوا فيها إلى وقف لستة أشهر، تطوير برامج للذكاء الاصطناعي أقوى من “تشات جي بي تي 4” الذي أطلقته شركة “اوبن ايه آي” في منتصف مارس.

وبرروا طلبهم بالخوف مما تحمله هذه البرامج من “مخاطر كبيرة على البشرية”، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

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تفعيل فوري للقرار

وأوضحت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية في بيان، أن القرار الذي يُعمَل به فورًا يؤدي إلى “تقييد موقت لقدرة المستخدمين الإيطاليين على معالجة بيانات” شركة “اوبن ايه آي” التي ابتكرت “تشات جي بي تي”.

وأبهرت المنصّة التي أُطلقت في نوفمبر، المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقة على أسئلة صعبة، لا سيما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.

ويمكن أيضًا استخدام “تشات جي بي تي” لكتابة رموز معلوماتية من دون الحاجة إلى امتلاك معرفة تقنية.

وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن “تشات جي بي تي” تعرّض في 20 مارس “لفقدان بيانات (خرق بيانات) متعلقة بمحادثات المستخدمين والمعلومات المتعلقة بمدفوعات المشتركين في الخدمة المدفوعة”.

وأخذت الهيئة على “تشات جي بي تي” عدم وجود مذكرة معلومات للمستخدمين الذين تجمع “أوبن إيه آي” بياناتهم، والأهم عدم وجود أساس قانوني يبرر الجمع الجماعي للبيانات الشخصية وتخزينها لغرض تدريب خوارزميات تشغيل المنصة”.

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عدم وجود أداة للتحقق من عمر المستخدمين

كذلك أخذت الهيئة الإيطالية على روبوت المحادثة المخصص مبدئيًا لمن تزيد أعمارهم عن 13 عامًا”عدم وجود أي أداة للتحقق من عمر المستخدمين، ما يعرّض القاصرين إلى إجابات قد لا تكون ملائمة على الإطلاق لمستوى نموّهم”.

وطلبت الهيئة من “أوبن إيه آي” إبلاغها “في غضون 20 يومًا بالإجراءات المتخذة” لمعالجة هذا الوضع، “تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 مليون يورو أو ما يصل إلى 4 في المائة من حجم المبيعات العالمية السنوية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تحذير وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” الاثنين من خطر أن يستغلّ مجرمون منصّة “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي لممارسة عمليات احتيال أو ارتكاب جرائم سيبرانية.

ومن التصيّد الإلكتروني إلى التضليل مرورًا بالبرمجيات الخبيثة، قد يسارع أشخاص سيّئو النوايا لاستغلال القدرات السريعة التطوّر لروبوتات الدردشة، وفق تقرير جديد لوكالة الشرطة الأوروبية.