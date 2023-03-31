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الشروط وموعد التقديم.. “أرامكو” تبدأ برنامج التدريب الصيفي لهؤلاء الطلاب
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الشروط وموعد التقديم.. “أرامكو” تبدأ برنامج التدريب الصيفي لهؤلاء الطلاب

الشروط وموعد التقديم.. “أرامكو” تبدأ برنامج التدريب الصيفي لهؤلاء الطلاب

الشروط وموعد التقديم.. “أرامكو” تبدأ برنامج التدريب الصيفي لهؤلاء الطلاب
١١:٣٢:٠٢ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو عن برنامج التدريب الصيفي لطلاب الثانوية العامة، لدعم تطويرهم الأكاديمي وبناء الشخصية والمهارات الحياتية.

وأوضحت أنها تقدم برنامج التدريب الصيفي لطلبة المملكة الواعدين العديد من الموارد والخبرات التعليمية لدعم:

1 –  تطويرهم الأكاديمي.

2 – تحقيق أقصى إمكانياتهم وزيادة فرصهم المستقبلية.

3 – بناء الشخصية والمهارات الحياتية مع التركيز على مبادئ السلامة.

* شروط القبول:

1 – ألا يكون قد التحق بالبرنامج سابقًا.

2 – ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة.

3 – أن يكون الطالب حاصل على إحدى شهادات اللغة الإنجليزية.

4 – أن يكون الطالب من المسجلين حاليًا في الصف الأول أو الثاني من المرحلة الثانوية.

* طريقة التقديم

سيتم فتح بوابة التسجيل الساعة 8:00 صباحاً يوم الاثنين 3 ابريل 2023 وينتهي الساعة 3:00 مساءً يوم الاثنين 10 ابريل 2023.

للدخول إلى صفحة الملف الشخصي بعد التسجيل يرجى الضغط هنا.

* ما بعد التسجيل:

بمجرد انتهائك من التقديم عبر موقع الإنترنت، ستتم مراجعة مؤهلاتك.

سيتم اعلان نتائج القبول في البرنامج برسائل عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 27 يوليو 2023.

* تواريخ مهمة:

يبدأ برنامج طموح للطلبة المرشحين بتاريخ 21 ذو الحجة 1444هـ الموافق 09 يوليو 2023م.

يبدأ برنامج التدريب الصيفي للطلبة المرشحين بتاريخ 05 محرم 1445هـ الموافق 23 يوليو 2023م.

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