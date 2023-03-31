الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
16 متنافسًا من 13 دولة في نصف نهائي عطر الكلام
لخدمة ضيوف الرحمن.. هيئة المسجد الحرام تفعل برنامج “رفق”
4 علامات سرطانية تظهر في أظافر اليدين والقدمين.. تعرف عليها
توضيح من حساب المواطن حول تأثير استقدام عمالة منزليه على الدعم
الشروط وموعد التقديم.. “أرامكو” تبدأ برنامج التدريب الصيفي لهؤلاء الطلاب
بعد مطالبات “ماسك” بتجميده.. دولة أوروبية تحظر “تشات جي بي تي”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أجواء حماسية.. فيديو متداول لكبار السن أثناء ممارسة الجري

أجواء حماسية.. فيديو متداول لكبار السن أثناء ممارسة الجري

أجواء حماسية.. فيديو متداول لكبار السن أثناء ممارسة الجري
١١:٠١:٥٠ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو لمجموعة من كبار السن بالمملكة، أثناء ممارستهم رياضة الجري وسط أجواء من البهجة.

وأظهر المقطع المتداول، أفراد المجموعة وهم يرددون أنشودة حماسية ترفع من عزيمتهم وتحفزهم على مواصلة الجري.

اقرأ أيضًا:

احذروا تعرضهم للحزن والاكتئاب.. نصيحة مهمة للأبناء تجاه الآباء وكبار السن

وعلى ما أفادت المعلومات المرفقة بالفيديو، فإن اللواء متقاعد سعد القرني قائد القوات الخاصه في القوات البحرية سابقًا هو الذي كان يقوم بتصوير المجموعة أثناء الجري، وهو مالم يتسن التأكد منه على الفور.

النشاط البدني لكبار السن

ويعد النشاط البدني مهمًا بشكل خاص لكبار السن، حيث يزودهم بالطاقة، ويخفف من شعورهم بالألم، و يزيد من استقلاليتهم مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الشخصية، بالإضافة إلى الحفاظ على صحتهم العقلية.

اقرأ أيضًا:

قرار غير مسبوق من الصين بعد زيادة أعداد كبار السن

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة بمزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة على مدار الأسبوع، تقسم إلى جلسات تتراوح مدة الجلسة الواحدة من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا.

ويعتبر الجري من التمارين القوية مقارنة بالمشي، ولكن من الممكن أن يكون له تأثير على المفاصل والعضلات.

 

الكلمات الدلالية:
اللواء سعد القرني رياضة الجري كبار السن مقطع فيديو

مواد ذات صلة

المزيد
تحذير مهم من «الطب البديل» بشأن تناول الأعشاب للتداوي

تحذير مهم من «الطب البديل» بشأن تناول الأعشاب للتداوي

٠٦:٢٥ م، الأربعاء، ٢٥ مايو ٢٠٢٢
أول تلاوة للشيخ صلاح باعثمان بالمسجد الحرام

أول تلاوة للشيخ صلاح باعثمان بالمسجد الحرام

١١:٣٤ م، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠١٦
الرئيس اليمني يستقبل ولي ولي العهد

الرئيس اليمني يستقبل ولي ولي العهد

١٢:٥٥ ص، السبت، ٢٥ أبريل ٢٠١٥
استشهاد عائلة “غزيّة” كاملة رُزق ربها المسن بأبنائه بعد 25 عامًا

استشهاد عائلة “غزيّة” كاملة رُزق ربها المسن بأبنائه بعد 25 عامًا

٠٩:٢٠ م، السبت، ٠٢ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *