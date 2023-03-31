أجواء حماسية.. فيديو متداول لكبار السن أثناء ممارسة الجري

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انتشر مقطع فيديو لمجموعة من كبار السن بالمملكة، أثناء ممارستهم رياضة الجري وسط أجواء من البهجة.

وأظهر المقطع المتداول، أفراد المجموعة وهم يرددون أنشودة حماسية ترفع من عزيمتهم وتحفزهم على مواصلة الجري.

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وعلى ما أفادت المعلومات المرفقة بالفيديو، فإن اللواء متقاعد سعد القرني قائد القوات الخاصه في القوات البحرية سابقًا هو الذي كان يقوم بتصوير المجموعة أثناء الجري، وهو مالم يتسن التأكد منه على الفور.

النشاط البدني لكبار السن

ويعد النشاط البدني مهمًا بشكل خاص لكبار السن، حيث يزودهم بالطاقة، ويخفف من شعورهم بالألم، و يزيد من استقلاليتهم مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الشخصية، بالإضافة إلى الحفاظ على صحتهم العقلية.

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ويوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة بمزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة على مدار الأسبوع، تقسم إلى جلسات تتراوح مدة الجلسة الواحدة من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا.

ويعتبر الجري من التمارين القوية مقارنة بالمشي، ولكن من الممكن أن يكون له تأثير على المفاصل والعضلات.