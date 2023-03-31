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قم بهذا الأمر فورا.. توجيه من الخثلان لمن يُعاني الوسواس
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قم بهذا الأمر فورا.. توجيه من الخثلان لمن يُعاني الوسواس

قم بهذا الأمر فورا.. توجيه من الخثلان لمن يُعاني الوسواس

قم بهذا الأمر فورا.. توجيه من الخثلان لمن يُعاني الوسواس
١٠:٢٠:٢٤ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه أستاذ الشريعة رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة غالية لكل من يعاني من الوسواس.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن من يعاني من الوسواس لابد أن ينتبه ويكون حازمًا في مواجهة هذا المرض الخطير.

علاج الوسواس

وأضاف أن علاج الوسواس يبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والثقة بالنفس والإيمان القوي بالله عز وجل.

وأكد أن أهم طرق علاج الوسواس هي الإعراض عن الفكرة نفسها وقطع التفكير فيها بتاتًا، وشغل النفس بما هو مفيد من طاعة وعبادة وما ينفع الناس.

تجنب الوسوسة والتفكير كثيرًا في الأمور

وأشار إلى أن كثر التفكير في هذا المرض سيجر للمريض مزيدًا من الوسوسة حتى في أصغر وأقل الأشياء ويحول حياته إلى جحيم.

وطالب من يعاني من الوسواس أن يكون في غاية الحذر والحيطة، وأن يكون حازمًا مع نفسه ويجاهد هذا الأمر مستعينًا بالله تعالى.

الكلمات الدلالية:
الوسواس سعد الخثلان علاج الوسواس مرض الوسواس

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