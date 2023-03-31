تجهيز 5 مواقف رئيسية مكتملة الخدمات لسيارات المعتمرين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إن الأمانة جهزت 5 مواقف رئيسية مكتملة الخدمات لسيارات المعتمرين.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن هذه المواقف موجودة على المداخل الرئيسية لمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة المرور والإدارات المعينية.

وتابع: تم تجهيزها بالاستراحات ودورات المياه وأماكن الجلسات لتكون مهيأة وملائمة لوقوف سيارات المعتمرين.

قي سياق متصل، واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية‬ تنفيذ حملة على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة.

وأوضحت أنه تم ضبط 1650 كجم من الخضراوات والفواكه و 780 كجم من الخردوات والملابس و 65 عبوة سوبيا.

لائحة الغرامات

وأشارت إلى أنه تم إتخاذ اللازم حيالها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

وأضافت: “كما أزالت ‫الإدارة العامة لشؤون الخدمات‬ ‏بوكالة البلديات بالأمانة عدداً من المزارع المخالفة للأنظمة والتعليمات”.

لجنة المزارع

جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعديات وبمشاركة لجنة المزارع حيث كانت تُسقى بمياه الصرف الصحي، وتقدّر مساحتها بـ 8 آلاف متر مربع، والتي تم إزالتها إزالة كُلية.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي.

وتابعت أن ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.

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