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بالفيديو.. شاهد ماذا فعل “الحياة الفطرية” مع سمكتي قرش في البحر الأحمر
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بالفيديو.. شاهد ماذا فعل “الحياة الفطرية” مع سمكتي قرش في البحر الأحمر

بالفيديو.. شاهد ماذا فعل “الحياة الفطرية” مع سمكتي قرش في البحر الأحمر

بالفيديو.. شاهد ماذا فعل “الحياة الفطرية” مع سمكتي قرش في البحر الأحمر
١٠:١٩:٢٨ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق بحثي من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من إنقاذ سمكتي قرش في البحر الأحمر.

وأثناء قيام الفريق بدراسات لتقييم حالة الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية بالبحر الأحمر، عثر على سمكتي قرش عالقتين في أحد فخاخ الصيد المهملة، فقام بإنقاذهما.

ونشر المركز، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الباحثين بتخليص سمكتي القرش وإطلاقهما في المياه.

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ويشتهر البحر الأحمر بشعبه المرجانية الملونة، فضلاً عن بعض أسماك القرش، ومنها:

أسماك القرش المرجانية

تعتبر أسماك القرش المرجانية الرمادية أكثر الأنواع انتشارًا ومن أشهر أنواع أسماك القرش في البحر الأحمر، إلى جانب أسماك القرش ذات الشعاب المرجانية السوداء والبيضاء والتي غالبًا ما تُرى أيضًا.

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أسماك قرش المطرقة

من بين أكثر أنواع أسماك القرش روعةً في البحر الأحمر. غالبًا ما تُرى أثناء الغطس في الصباح الباكر، حيث تخرج من الأعماق لزيارة محطات التنظيف أو تتجمع في أماكن الانحدار الحالية.

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.أسماك القرش المرجانية أسماك القرش أسماك قرش المطرقة البحر الأحمر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

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