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تنبيه عاجل من البريد: حافظوا على أموالكم واحذروا التعرض للاحتيال بهذه الطريقة
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تنبيه عاجل من البريد: حافظوا على أموالكم واحذروا التعرض للاحتيال بهذه الطريقة

تنبيه عاجل من البريد: حافظوا على أموالكم واحذروا التعرض للاحتيال بهذه الطريقة

تنبيه عاجل من البريد: حافظوا على أموالكم واحذروا التعرض للاحتيال بهذه الطريقة
٠٩:٥٦:٠٣ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر البريد السعودي، رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للتذكير بضرورة الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة وهوية “سبل”.

وحذر البريد من التعامل مع تلك الرسائل، مؤكدا أنه يتم التسديد عبر القنوات الرسمية فقط أو يمكن التواصل مع العناية بالعملاء.

أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية  شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:-

  • بكالوريوس في مجال ذي صلة
  • لا يتطلب خبرة مسبقه
مدير DevOps
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • لا يتطلب خبرة مسبقه

الوصف الوظيفي

  • قيادة إنشاء وتنفيذ إجراءات عمليات التنمية والسياسات والاستراتيجيات عبر SPL.
  • الإشراف على غرس الحلول ونشرها وتكاملها ، وضمان التسليم الناجح والجودة العالية والاستدامة للحلول التقنية.
  • قيادة عملية توفير الخبرة الفنية أثناء التحديد والتصميم المعماري وتطوير حلول البنية التحتية الحالية والجديدة لدعم الاحتياجات التكنولوجية للمنظمة.
  • إدارة وتوجيه توفير وصيانة التقنيات المناسبة والتأكد من أنها متسقة ومتوافقة مع متطلبات واستراتيجيات العمل.
  • قيادة تبني التقنيات الجديدة ، لتعزيز تجربة العملاء من خلال الدعم الأمثل ، مع ضمان توافق حلول تكنولوجيا المعلومات مع معايير الصناعة.

اختصاصي ابتكار

المؤهلات والخبرة
  • دعم تصميم السياسات والممارسات والإجراءات التفصيلية لرحلة الابتكار مع مواءمة استراتيجية الابتكار والتخطيط مع أهداف العمل.
  • المشاركة في دعم كل مبادرة في محفظة الابتكار ، والتفاعل بشكل مناسب مع متطلبات حوكمة المنظمات الأوسع.
  • قم بإعداد البيانات والتقارير المطلوبة التي سيتم تقديمها إلى المجلس الاستشاري للابتكار الذي سيشرف على الابتكار في SPL وطبيعة تغييرات الحوكمة حيث تتقدم جميع المبادرات خلال رحلة الابتكار.
  • الدعم في الحفاظ على مبادرات الابتكار ومواءمتها بطريقة متماسكة وتقديم توصيات لتعزيزها حسب الاقتضاء.
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • لا يتطلب خبرة مسبقه

طريقة التقديم:

وللاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– مدير DevOps (اضغط هنا)
– اختصاصي ابتكار (اضغط هنا)

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الكلمات الدلالية:
البريد البريد السعودي رسائل احتيال رسائل احتيالية

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