بعد تدشينه.. تعرف على الحاجز النحاسي المذهب المحيط بالمقصورة الشريفة بالمسجد النبوي

تواصل – واس:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم، الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة الشريفة بالمسجد النبوي.

المحافظة على الهوية البصرية للمسجد النبوي

ويأتي ذلك ضمن إطار المحافظة على الهوية البصرية للمسجد النبوي حيث استُبدل الحاجز الخشبي المحيط بالمقصورة الشريفة بحاجز نحاسي مذهب.

يبلغ طوله ٨٧ مترًا بارتفاع متر واحد

وصُنّع الحاجز الجديد من النحاس النقي ويبلغ طوله ٨٧ مترًا بارتفاع متر واحد، ويتكون من وحدات منفصلة وقطاعات نحاسية مصمتة.

الحاجز يحتوي على قوائم بقطاع مثمن

كما يحتوي على قوائم بقطاع مثمن مماثلاً لقوائم دواليب المصاحف مثبتة بدعامات داخلية بالقاعدة السفلية بما يضمن ثباته في الكثافات البشرية.

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