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6 مزايا لوثيقة النقل الإلكترونية.. تعرف عليها
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6 مزايا لوثيقة النقل الإلكترونية.. تعرف عليها

6 مزايا لوثيقة النقل الإلكترونية.. تعرف عليها

6 مزايا لوثيقة النقل الإلكترونية.. تعرف عليها
٠٩:٥٤:٠٩ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للنقل عن أبرز إسهامات وثيقة النقل الإلكترونية لشاحنات نقل البضائع التي تعزز وتحمي حقوق جميع الأطراف وتهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات اللوجستية.

المزايا الـ 6 لوثيقة النقل الإلكترونية

وأبرزت الهيئة في حسابها عبر موقع “تويتر”، 6 مزايا لوثيقة النقل الإلكترونية بهدف ضمان حقوق كافة أطراف عملية النقل.

1- أتمته وتسهيل رحلة الناقل في إصدار الوثيقة

2- تحسين تنافسية ونوعية الخدمات المقدمة

3- تنظيم البضائع الدولي

4- رفع جودة وكفاءة أداء القطاع اللوجستي ومستوى الخدمة المقدمة

5- ضمان حقوق كافة أطراف عملية النقل

6- الترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة

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بدء الإلزام بتطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية لجميع الناقلين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية

تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية

وبدأت الهيئة العامة للنقل موعد تطبيق (وثيقة النقل) الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات، اعتبارًا من الأحد 22 صفر 1444هـ.

وتساهم وثيقة النقل الإلكترونية في:

1– تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها

2– ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل

3– رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل

4– تحسين بيئة الأعمال من خلال التكامل والترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة

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إصدار الدليل الإرشادي لوثيقة النقل عبر خدمة “توثيق الحمولة”

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