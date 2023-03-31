“التحول الوطني”: أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية تُنفذ إلكترونيًا في المملكة

تواصل – واس:

سعت رؤية المملكة 2030 إلى دعم قطاع تقنية المعلومات بصفته قطاعًا واعدًا ودعامة جديدة للاقتصاد ومن أهمها برنامج التحول الوطني.

أهم انجازات برنامج التحول الوطني

وعمل برنامج التحول الوطني على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمـي، من خلال:

1 – تنمية البنية التحتية للاتصالات لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته.

2 – تهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعـة، وتطويـر الحكومـة الإلكترونية.

3 – توسـيع نطاق خدماتها لتشمل الخدمات العدلية والطبية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات.

4 – نشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

وبحسب التقرير الصادر عن البرنامج لعام 2022م فقد وصل عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 6000 خدمة تمثل 97% من إجمالي الخدمات الحكومية المُقدمة.

وسجلت المملكة تقدما في مؤشرات رقمية عالمية حيث حققت:

– المركز 31 عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022.

– المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفر الخدمات الحكومية الرقمية وتطورها في مؤشر الإسكوا لنضج الخدمات الإلكترونية.

– كانت المملكة أفضل الدول تقدمًا في الحكومة الرقمية في مؤشر جامعة واسيدا اليابانية 2021 متقدمةً 23 مرتبة عن العام السابق.

وأسهمت مبادرات البرنامج في تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، حيث وصلت:

1 – سرعة الإنترنت المتنقل إلى 181.24 ميجابت/الثانية.

2 – سرعة الإنترنت الثابت إلى 109.83 ميجابت/الثانية كما تجاوزت تغطية النطاق العريض اللاسلكي 4G نسبة 98%.

3 – تم توفير خدمات الجيل الخامس 5G في 84 محافظة حول المملكة.

وحصلت المملكة على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير (التنافسية والتقدم الرقمي 2021)،

والصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم .

وذكر التقرير عددًا من الإنجازات في رحلته لبناء قطاع رقمي متطور وجاذب للاستثمارات، حيث عمل برنامج التحول الوطني على:

1 – تطوير واستحداث سياسات وتشريعات تدعم التحول الرقمي، ويتضمن نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الحكومة الرقمية،

ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمد في عام 2022.

2 – تعزيز عملية التحول الرقمي في المملكة ويرسخ مكانتها بصفتها الاقتصاد الرقمي الأسرع نموًا والأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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