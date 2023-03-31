تفاصيل مؤثرة يرويها رائد الأعمال عبدالرحمن السبيعي عن وفاة ابنه (فيديو)

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كشف رائد الأعمال، عبدالرحمن السبيعي، عن تفاصيل وفاة نجله المصاب بضمور العضلات في عام 2019، وذلك إبان جائحة كورونا.

وقال السبيعي المتخصص في ألعاب الفيديو، في مقابلة مع برنامج “اللقاء من الصفر” على فضائية “إم بي سي”، إنه تلقى نبأ وفاة نجله أثناء سفره بصحبة أخيه سليمان، لتجهيز فكرة جديدة.

وتابع: “في 2019 حدثت أزمة كورونا، وبعد فترة التي سمحوا فيها بتصاريح السفر، وكانت تصاريح السفر لا تخرج بسهولة، سافرنا لنجهز نفسنا لما بعد كورونا، وبعد تقريبًا أسبوع من سفري أنا وسليمان للاجتماع مع إحدى شركات الدرونز، جاءني خبر وفاة أبني”.

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لحظة استقبال نبأ الوفاة

ووصف السبيعي صدمة تلقيه نبأ وفاة نجله بأنها كانت كبيرة، لدرجة أنه ظل لدقائق غير مستوعب ما حصل.

وأشار إلى أنه دخل العناية المركزة ثلاث مرات أثناء أزمة كورونا، وفي أحدها توقف القلب تمامًا.

وتابع: “قلبي لم يتحمل الضغط وأكثر ما أحزنني أنني لم أكن معه”.

وأردف: “كان عندي أمل كبير في الله أنه ما زال هناك وقت”.

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فقدان التركيز والشغف

وروى كيف أنه ظل لمدة شهرين بعد وفاته وهو فاقد التركيز تمامًاً، وفقد الشغف، “فقد كنت أصاب بصدمة عندما أتذكر الزوايا التي كان موجودًا بها في المنزل”.

وأكد أنه “بدعم عائلتي ومن شقيقي سليمان عدت مرة أخرى، وظللنا لمدة 5 شهور نرتب لفكرة تقديم عروض دورن ترفيهية مضيئة”.