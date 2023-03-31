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بجوار الحرم المكي.. النائب العام يفتتح نيابة الحج والعمرة
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بجوار الحرم المكي.. النائب العام يفتتح نيابة الحج والعمرة

بجوار الحرم المكي.. النائب العام يفتتح نيابة الحج والعمرة

بجوار الحرم المكي.. النائب العام يفتتح نيابة الحج والعمرة
٠٥:٣٢:٢٨ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بجوار الحرم المكي، افتتح النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الجمعة، نيابة الحج والعمرة.

وحسب “عكاظ”، فإن النيابة تختص بالآتي:

1 – الحماية العدلية لهاتين الشعيرتين، وقاصدي البيت الحرام من الحجاج والمعتمرين.

2 – مباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك هذه الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف.

3 – التحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظامًا.

4 –  تفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين.

ونوه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين.

ضرورة إنهاء القضايا الجنائية

وأكد المعجب ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا وتفعيل التدابير.

وأضاف أن ذلك يأتي لاحتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني ولا بحرمة هذا المكان المقدس.

وشدد أن افتتاح النيابة يأتي بما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة.

حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين

وشدد النائب العام على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بجميع صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة.

وأكد أن الجناية تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها.

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أخبار السعودية الحج الحرم المكي العمرة النائب العام سعود المعجب نيابة الحج والعمرة

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