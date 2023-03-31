الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
16 متنافسًا من 13 دولة في نصف نهائي عطر الكلام
لخدمة ضيوف الرحمن.. هيئة المسجد الحرام تفعل برنامج “رفق”
4 علامات سرطانية تظهر في أظافر اليدين والقدمين.. تعرف عليها
توضيح من حساب المواطن حول تأثير استقدام عمالة منزليه على الدعم
الشروط وموعد التقديم.. “أرامكو” تبدأ برنامج التدريب الصيفي لهؤلاء الطلاب
بعد مطالبات “ماسك” بتجميده.. دولة أوروبية تحظر “تشات جي بي تي”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“واتساب” يختبر ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدميه

“واتساب” يختبر ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدميه

“واتساب” يختبر ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدميه
١٠:٥٠:٤٣ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع WABetaInfo، أن خدمة التراسل الفوري “واتساب” مستمرة في تطوير ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة.

وبحسب الموقع، فإنه يتم حاليا  اختبار واحدة من أكثر الميزات طلبًا، وهي تعديل الرسائل، وذلك في الإصدار ذي الرقم 22.23.0.73 من تطبيق الخدمة على نظام “آي أو إس” من آبل.

وقال WABetaInfo حينئذ إن الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها.

تعديل أي خطأ في الرسائل

وستكون هذه الميزة مفيدة لتعديل أي خطأ في الرسائل، أو إضافة معلومات جديدة إليها قبل أن يراها الطرف الآخر.

وفي حين أن “واتساب” تسمح الآن للمستخدمين بحذف أي رسالة مُرسلة قبل أن يراها الطرف الآخر، يبدو أن هذه الميزة تستهدف المستخدمين الذين لا يريدون حذف الرسائل بل تغيير محتواها قبل أن تُرى.

وقال موقع “WABetaInfo” إن الميزة الجديدة ستدعم فقط الإصدار الأحدث من تطبيق “واتساب”، وستسمح بتعديل الرسائل فقط، وليس شرح الوسائط المتعددة.

اقرأ أيضا:

عطل عالمي يضرب فيسبوك وانستجرام وواتس آب

احذفها فورًا.. رسالة على واتس آب تعرضك للاحتيال

الكلمات الدلالية:
تطبيق واتس آب مميزات واتس آب ميزة جديدة في واتس آب واتس آب

مواد ذات صلة

المزيد
المدينة.. إغلاق طريق قباء أمام المركبات وتحويلها إلى شارع مشاة

المدينة.. إغلاق طريق قباء أمام المركبات وتحويلها إلى شارع مشاة

٠٧:٤٣ م، الأثنين، ٢٧ فبراير ٢٠١٧
السرطان بالمملكة.. زيادة أعداد المصابين وتراجع نسبة الأطفال

السرطان بالمملكة.. زيادة أعداد المصابين وتراجع نسبة الأطفال

٠٢:٢٨ م، الثلاثاء، ١٧ فبراير ٢٠١٥
وصول 1400 حاج من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة بعد أداء المناسك

وصول 1400 حاج من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة بعد أداء المناسك

١٠:١٠ ص، الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٥
سباق انتخابات 2024 يشتعل مبكرًا.. رون ديسانتيس يتفوق على ترامب في استطلاعات الرأي

سباق انتخابات 2024 يشتعل مبكرًا.. رون ديسانتيس يتفوق على ترامب في استطلاعات الرأي

٠١:٢٩ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *