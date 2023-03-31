مسجد العبَاسة.. تراثٌ معماري لأحد أشهر المساجد التاريخية بمنطقة جازان

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يعتبر مسجد العباسة، تراثٌ معماري غربي محافظة أحد أشهر المساجد التاريخية بمنطقة جازان جنوب المملكة.

مسجد العبَاسة بناه الشريف أبو طالب

يقع مسجد العبَاسة الذي بناه الشريف أبو طالب عام 1262هـ، في حي النسيم على امتداد شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز، غربي مدينة أبوعريش.

وتعود الحقبة الزمنية لبناء المسجد الذي يبلغ مساحته وقتها 60 مترًا مربعًا تقريبًا، والتي عاشها أهالي الحي الغربي في أبوعريش نحو 182 عامًا.

بناء معماري يمتاز بالمهارة والإتقان

ويحوي بناءً معماريًا يمتاز بالمهارة والإتقان، فالجدران سميكة يتجاوز عرضها المتر الواحد، مبنيّة من الجص والآجر.

فيما يضم في وسطه أعمدة مقوسة تحمل القبب الثلاث التي تُكوّن سقف المسجد.

كما يبلغ محيط كل قبة من السطح 16 مترًا و35 سم، وقطرها 5 أمتار و 20 سم .

ويتوسط مقدمة المسجد محراب صغير داخل الجدار السميك، يزيد عرضه عن المتر الواحد قليلًا، وزيّن البناؤون القدماء المحراب بزخرفات وردية.

سبب تسمية مسجد العبَاسة بهذا الاسم

وسمي مسجد العبَاسة بذلك نسبة إلى المؤذنين والأئمة الذين تعاهدوا المسجد منذ سنوات طويلة وهم من أسرة “عباس” في أبوعريش.

كما تبدو هندسة البناء من خلال فتحات التهوية التي تعلو الجهتين الشرقية والغربية، إلى جانب النوافذ، والزوايا المثلثة الشكل في أركان المسجد.

تجويفات داخل جدار المسجد

فضلًا أن الأرفف الثمانية التي بُنيت خصيصًا لحمل المصاحف والمخطوطات قديمًا، وهي عبارة عن تجويفات داخل جدار المسجد من الجهات الثلاث.

دروس الشيخ عبدالله القرعاوي بمسجد العباسة

وشهد المسجد عبر تاريخه الطويل دروسًا علمية أشهرها للشيخ عبدالله القرعاوي، إبان دعوته وإسهاماته في نشر العلم بمنطقة جازان.

مساحته الإجمالية نحو 565 مترًا مربعًا

وتمت إضافة توسعة بالمسجد توسعة من الجهة الجنوبية مع زيادة أعداد المصلين، فأصبحت مساحته الإجمالية نحو 565 مترًا مربعًا.

ويسع 200 مصلّ، فيما وفّر فرع الوزارة الأئمة والمؤذنين للمسجد، مما أسهم في استمرار دوره دارًا للعبادة والعلم.

مشروع تطوير المساجد التاريخية

وينتظر مسجد العبَاسة دوره التطويري، حيث تم إدراجه في المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.