تواصل – فريق التحرير:

* الشيخ الدكتور فهد بن عبدالله التويجري: 5 أهداف تسعى الجمعية لتحقيقها خلال شهر رمضان

* مشروع ” تفطير الصائمين الدعوي” أبرز مشاريعنا في شهر الصوم

تأسس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم في عام 1413 هـ بتكليف كريم من سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز آنذاك ـ تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بترخيص رقـــم (101/30).

وفي عام 1441هـ أصبح المكتب جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3041) في تاريخ 16/03/1441هـ.

وسطع نجم الجمعية خلال فترة قياسية استطاعت من خلالها تحقيق إنجازات عظيمة في شتى مجالات العمل الدعوي للجاليات وللمجتمع.

وعملت الجمعية بناءً على خطط تهدف لتحقيق رؤية ثاقبة وأهداف مدروسة، وفق شراكة مجتمعية تحت شعار (لنبلغ الإسلام معًا).

وتقوم الجمعية بالعناية بالأعمال الدعوية والتعليمية لأبناء المجتمع، وللجاليات بمختلف أنواعها.

وفي هذا الحوار الذي أجرته صحيفة “تواصل” الإلكترونية مع الشيخ الدكتور فهد بن عبدالله التويجري، مدير جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، نقف على جهود الجمعية وأعمالها وبرامجها، وأهم الخطط والأهداف التي تعمل على تحقيقها في مجال الدعوة.

* في البداية لعلكم تُعرّفونا على الجمعية وأنشطتها؟

-جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، جمعية أهلية دعوية، تأسست عام (1413هـ)، بتوجيه مفتي عام المملكة آنذاك سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى.

ومنذ ذلك الوقت وهي تُولي الأعمال الدعوية اهتمامها، حيث تقوم الجمعية بدعوة الجاليات غير المسلمة إلى الإسلام، كما تقيم البرامج الدعوية للجاليات المسلمة.

وكذلك نقيم العديد من البرامج الدعوية الموجهة لأبناء المجتمع، ومن برامج الجمعية التي تقيمها الجمعية: الدروس والكلمات، طباعة الكتب وتوزيعها، الحج والعمرة، تفطير الصائمين، برامج العناية بالشباب والنساء وغيرها من البرامج.

*هل يمكن أن تضعنا في صورة أعمال الجمعية خلال شهر رمضان المبارك؟

-يعتبر شهر رمضان موسمًا عظيمًا على جميع المستويات، وفي الجانب الدعوي يعتبر فرصة للجمعيات الدعوية لتقديم أنشطتها وبرامجها.

وجمعية الدعوة بالنسيم عملت في هذا العام على أن تقوم بتنفيذ عددٍ من البرامج والمشاريع من أهمها:

1- مشروع تفطير الصائمين الدعوي.

2-مشروع العمرة الرمضانية.

3-برنامج الكلمات الرمضانية باللغة العربية والكلمات الدعوية للجاليات.

4-برنامج المسابقات الثقافية وغيرها من البرامج والمشاريع.

*هل هناك أهداف معينة تسعون لتحقيقها خلال شهر رمضان؟

-نعم، تسعى الجمعية لتحقيق جملة من الأهداف خلال شهر رمضان المبارك، منها:

1ـ إعداد ونشر المنتجات الإعلامية المميزة.

2ـ إقامة البرامج الدعوية الموجهة لأبناء المجتمع.

3ـ إقامة برامج دعوية موجهة للجاليات.

4ـ إقامة برنامج العمرة الرمضانية.

5ـ إقامة وتنفيذ مشروع تفطير الصائمين الدعوي.

*ما أهم برامج الجمعية خلال شهر رمضان هذا العام؟

برامج شهر رمضان كثيرة ومتنوعة من أهمها:.

1ـ برنامج المقاطع الدعوية الرمضانية: حيث يتم إنتاج سلسلة مقاطع دعوية خاصة برمضان، ويتم نشرها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

2ـ مشروع تفطير الصائمين الدعوي: الذي يستفيد منه 60.000 صائم طوال الشهر.

3ــ مشروع العمرة الرمضانية: التي يستفيد منها 2000 شخص.

4ـ برنامج الكلمات الرمضانية باللغة العربية والكلمات الدعوية للجاليات: حيث نعتزم تنسيق كلمات يومية في مختلف المساجد في نطاق عمل الجمعية، وكلمات الجاليات في مواقع التفطير.

5ـ برنامج ملتقى الجالية الفلبينية.

6ـ برنامج المسابقات الثقافية: حيث يتم إقامة مسابقات باللغة العربية، ومسابقات للجاليات.

* متى بدأتم في الاستعداد لشهر رمضان؟

الجمعية في الأصل تقيم أعمالها وبرامجها وفق خطة تشغيلية سنوية معدة مسبقًا، وتتضمن هذه الخطة برامج شهر رمضان المبارك، فبرامج شهر رمضان مخطط لها مسبقًا.

ويبدأ الترتيب وتخطيط التنفيذ لبرامج رمضان وإعداد ما يلزم لإقامة هذه البرامج والمشروعات في شهر رجب، وذلك حرصًا على أن يتم تنفيذها بأعلى جودة وأفضل أداء.

*هل يختلف العمل الخيري والدعوي في رمضان عنه في بقية أشهر العام؟

-نعم، يختلف من حيث إقبال الناس وتوجههم لفعل الخير، سواءً كان ذلك على مستوى المستفيدين من البرامج أو على مستوى الداعمين والمانحين، وذلك فضل الله والحمد لله رب العالمين.

*هل يمكن أن تحدثنا بشكل مفصل عن مشروع “تفطير الصائمين الدعوي”؟

-بحمد الله تعالى مشروع تفطير الصائمين من أبرز مشاريعنا الرمضانية، حيث يمر هذا المشروع بعدد من المراحل والإجراءات وهي:

1ـ أخذ الفسوحات والموافقات اللازمة من الجهات المشرفة.

2ـ إعداد وتجهيز مواقع التفطير وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة.

3ـ التنسيق مع الموردين والمتعهدين لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروع.

4ـ تنفيذ التفطير وإقامة البرامج الدعوية المصاحبة.

*ما أهم برامجكم الخاصة بالجاليات خلال رمضان؟

من أبرز المشاريع والبرامج التي نقدمها في شهر رمضان للجاليات:

1ـ مشروع التفطير: حيث يتم استقبال الجاليات يوميًا في مخيمات ومواقع التفطير، ونستهدف هذا العام تفطير (60.000) شخص بإذن الله تعالى.

2ـ الكلمات الدعوية المصاحبة لمشروع التفطير: حيث تقام لكل جالية كلمات دعوية يومية في مواقع التفطير.

3ـ إنتاج المقاطع الدعوية: حيث يتم إنتاج مقاطع دعوية ونشرها يوميًا طوال شهر رمضان المبارك.

4ـ العمرة الرمضانية: يتم تنسيق العمرة لعدد (2000) شخص.

5ـ مسابقة نبي الرحمة: وهي عبارة عن مقاطع في السيرة النبوية للأطفال من سن 7 إلى 15 سنة، يتم نشرها مع أسئلة مصاحبة، ويتم استقبال الإجابات وفرز الفائزين وتكريمهم وفقًا لآلية معدة لذلك.

6ـ مسابقة ربيع القلوب: وهي مسابقة باللغة العربية، يتم فيها نشر مقطع يومًا مع سؤال، ويتم استقبال الإجابات وفرز الفائزين وتكريمهم.

7ـ ملتقى أبناء الجالية الفلبينية: وهو ملتقى مخصص لأبناء الجالية الفلبينية يتم فيه تعليمهم بعض المبادئ الأساسية في الدين.

*هل لدى الجمعية أنشطة معينة تستهدف بها أطفال الجاليات خلال شهر رمضان؟

-يوجد لدى الجمعية برنامجان موجهان لأطفال الجاليات:

1ـ الملتقى الشهري: وهو ملتقى مميز لأبناء الجالية الفلبينية، ويتم من خلاله تعليمهم اللغة العربية وبعض الأمور والأحكام المهمة.

2ـ برنامج ملتقيات العيد: حيث تقام في العيد ملتقيات لمختلف الجاليات ــ كل جالية على حدة ــ، حيث تكون هذه الملتقيات متاحة لجميع أفراد العائلة، وتجمع بين التوجيه والترفيه.

ويطيب لي في الختام أن أشكركم على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، كما أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر لشركائنا الذين لهم الفضل ــ بعد الله تعالى ـــ في دعم الجمعية، وأسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والإعانة وأن يكتب لنا ولهم الأجر.