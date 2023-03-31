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تعميم عاجل من الشؤون الإسلامية بخصوص صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات

تعميم عاجل من الشؤون الإسلامية بخصوص صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات

تعميم عاجل من الشؤون الإسلامية بخصوص صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات
٠٤:٣٩:٣٧ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية، د. عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد.

تعميم مهم بخصوص صلاة عيد الفطر في المساجد

وأضاف أن ذلك جاء في تعميم أصدره الوزير اليوم، ونص على التوكيد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة.

التعميم لا يشمل هذه الجوامع

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن التوجيه شمل صلاة العيد في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد.

أهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر

وأكدت أن التعميم شدد على أهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع.

هذا مع تهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.

تحديد وقت إقامة صلاة العيد

وبينت أن التعميم تضمن تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، حسب تقويم أم القرى، في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن التعميم يأتي تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات وصيانة ونظافة.

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