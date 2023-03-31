ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، في الأسواق مقارنة بأسعار، أمس الخميس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.17 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.24 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.28 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.38 ، وعيار 14 بـ 139.52 وعيار 12 سجل 119.59 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7438 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1674 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239,173 .

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