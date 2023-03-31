تجهيز 5 مواقف لسيارات المعتمرين على مداخل مكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن متحدث أمانة مكة المكرمة، أسامة زيتوني، أنه تم تجهيز خمس مواقف رئيسة مكتملة الخدمات لسيارات المعتمرين على المداخل الرئيسة للعاصمة المقدسة.

وقال في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”، إن هذه المواقف مخصصة لسيارات المعتمرين فيها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وقد تم تجهيزها بكل الاحتياجات من استراحات ودورات مياه، لتكون مهيأة وملائمة.

5 مواقف رئيسة

يذكر أنه توجد خمسة مواقف رئيسة في كل من طريق مكة – جدة السريع وطريق مكة – المدينة السريع وطريق مكة – الكر وطريق مكة – الليث وطريق مكة – السيل السريع، علاوة على تخصيص مواقف داخلية في أحياء الرصيفة وكدي والزاهر.

وأسهمت هذه المواقف في انسيابية الحركة المرورية في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف والأحياء المحيطة بها، بعد أن تم توفير حافلات النقل العام وسيارات الأجرة لنقل المعتمرين من وإلى الحرم المكي على مدار الساعة.

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