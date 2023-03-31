الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أحدث مسح لـ “أوبك” يكشف عن تراجع الإنتاج في مارس لهذا السبب
بالتفاصيل.. اعتماد تحديث 7 مواصفات قياسية سعودية
لعشرات السنين.. قضايا تهدد ترامب بالحبس وتقضي على حلم ترشحه
خطيبا المسجدين الحرام والنبوي يحثان على اغتنام رمضان بالأعمال الصالحة
قرار عاجل بنزع ملكية عقارات في محافظة الحائط
التاسع من رمضان.. تعرف على قصة فتح جزيرة صقلية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لعشرات السنين.. قضايا تهدد ترامب بالحبس وتقضي على حلم ترشحه

لعشرات السنين.. قضايا تهدد ترامب بالحبس وتقضي على حلم ترشحه

لعشرات السنين.. قضايا تهدد ترامب بالحبس وتقضي على حلم ترشحه
٠٤:٠٧:٥١ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

بعد توجيه الاتهام للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، في قضايا مختلفة، أصبح السجن هو المصير المنتظر.

توجيه اتهامات جنائية لترامب

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة ستورمي دانييلز.

وأوضحت أن الاتهامات، التي أعقبت التحقيقات في قضايا مختلفة، قد تؤثر على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وحسب “العربية”، فإن هناك 3 قضايا أخرى تلاحق ترامب وتهدده بالحبس.

منها أنه يواجه تحقيقًا جنائيًا حول محاولته بشكل غير قانوني تغيير هزيمته في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.

وتشمل التهم الموجهة لترامب، تهديد مسئولين وابتزازات وانتهاك قانون الانتخابات قد تصل عقوبتها للحبس 20 عامًا.

هذا إضافة إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع ترامب في فلوريدا ومصادرة صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية والتي لم يقم الرئيس السابق بإعادتها للبيت الأبيض.

القضية الأخير التي قد تنهي حلم ترامب في الرئاسة، هي التحقيق في أحداث الكابيتول، حيث اقتحم أنصاره المبنى التاريخي في 6 يناير 2021.

ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنبًا بتزوير بيانات أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ويشكل توجيه اتهامات لترامب البالغ 76 عامًا، سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أمريكي في مثل هذه القضايا.

اقرأ أيضًا:

نيويورك تايمز: ترامب سيكون أول رئيس أمريكي توجه له اتهامات جنائية

الكلمات الدلالية:
البيت الأبيض الكابيتول الممثلة ستورمي دانييلز الوثائق السرية الولايات المتحدة انتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب

مواد ذات صلة

المزيد
«فايزر» و«بيونتيك» تنتجان أمصالا آمنة للأطفال دون 5 سنوات

«فايزر» و«بيونتيك» تنتجان أمصالا آمنة للأطفال دون 5 سنوات

٠١:٠١ ص، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢
ديوان المراقبة يطالب جهات حكومية بإعادة 78 مليونًا لخزينة الدولة

ديوان المراقبة يطالب جهات حكومية بإعادة 78 مليونًا لخزينة الدولة

٠٨:٣٨ ص، الأربعاء، ١٠ سبتمبر ٢٠١٤
الخرج.. تنفيذ «القتل حدّاً» في مواطن اختطف 7 فتيات وهتك أعراضهن

الخرج.. تنفيذ «القتل حدّاً» في مواطن اختطف 7 فتيات وهتك أعراضهن

٠٥:١٤ م، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥
المالية توافق على تمويل شراء المساكن للمتقاعدين

المالية توافق على تمويل شراء المساكن للمتقاعدين

٠٨:٤٩ ص، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *