لعشرات السنين.. قضايا تهدد ترامب بالحبس وتقضي على حلم ترشحه

تواصل – وكالات:

بعد توجيه الاتهام للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، في قضايا مختلفة، أصبح السجن هو المصير المنتظر.

توجيه اتهامات جنائية لترامب

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة ستورمي دانييلز.

وأوضحت أن الاتهامات، التي أعقبت التحقيقات في قضايا مختلفة، قد تؤثر على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وحسب “العربية”، فإن هناك 3 قضايا أخرى تلاحق ترامب وتهدده بالحبس.

منها أنه يواجه تحقيقًا جنائيًا حول محاولته بشكل غير قانوني تغيير هزيمته في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.

وتشمل التهم الموجهة لترامب، تهديد مسئولين وابتزازات وانتهاك قانون الانتخابات قد تصل عقوبتها للحبس 20 عامًا.

هذا إضافة إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع ترامب في فلوريدا ومصادرة صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية والتي لم يقم الرئيس السابق بإعادتها للبيت الأبيض.

القضية الأخير التي قد تنهي حلم ترامب في الرئاسة، هي التحقيق في أحداث الكابيتول، حيث اقتحم أنصاره المبنى التاريخي في 6 يناير 2021.

ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنبًا بتزوير بيانات أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ويشكل توجيه اتهامات لترامب البالغ 76 عامًا، سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أمريكي في مثل هذه القضايا.

اقرأ أيضًا:

نيويورك تايمز: ترامب سيكون أول رئيس أمريكي توجه له اتهامات جنائية