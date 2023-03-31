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بالتفاصيل.. اعتماد تحديث 7 مواصفات قياسية سعودية
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بالتفاصيل.. اعتماد تحديث 7 مواصفات قياسية سعودية

بالتفاصيل.. اعتماد تحديث 7 مواصفات قياسية سعودية

بالتفاصيل.. اعتماد تحديث 7 مواصفات قياسية سعودية
٠٤:٠٨:١٨ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وافق رئيس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، على تحديث سبع مواصفات قياسية سعودية.

جاء ذلك بموجب القرار رقم (126) الذي نشرته جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة.

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تفاصيل القرار

ويتضمن القرار الصادر بتاريخ 1 /9 /1444هـ، الموافق 23 /3 /2023م، بالموافقة على تحديث عدد (7) مواصفات قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، وذلك لتحديث مراجعها على النحو التالي:

مواصفات قطاع الخدمات

اعتماد تحديث عدد (7) مواصفات قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC) بناءً على تحديث مراجعها وهي كالتالي:

SASO ISO/IEC-8825-3:2023

SASO ISO/IEC-8825-2:2023

SASO ISO/IEC-8825-1:2023

SASO ISO/IEC 8825-6:2023

SASO ISO/IEC 8825-5:2023

SASO ISO/IEC 8825-4:2023

SASO ISO/IEC 9594-2:2023

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