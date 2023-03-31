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قرار عاجل بنزع ملكية عقارات في محافظة الحائط

قرار عاجل بنزع ملكية عقارات في محافظة الحائط

قرار عاجل بنزع ملكية عقارات في محافظة الحائط
٠٤:٠٦:٥٨ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، قرارًا بنزع ملكية عقارات لتنفيذ مشروع (تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني) بمحافظة الحائط.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، إنه تمت الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المحدّدة بالمخطط المرفق.

وذلك لتنفيذ مشروع (تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني) الواقع في محافظة الحائط، والمعتمد بالميزانية رقم (404010000).

والملحق بـ”بند نزع الملكيات لهيئة التراث» للعام المالي ( 2023م)، لصالح هيئة التراث «الهيئة”.

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لجنة وصف وحصر العقارات

وقرر تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض.

وسيكون ذلك خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يومًا من صدور هذا القرار بجريدة “أم القرى”.

وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ومن المقرر أن تنتهي تلك اللجان أعمالها خلال (60) يومًا من تاريخ هذا القرار، وفقًا لمقتضى النظام.

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مستندات تملُّك العقارات

ويتضمن القرار دعوة أصحاب العقارات المشار لها أعلاه، لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني.

وأجاز القرار لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقًا للنظام، خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

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