أحدث مسح لـ “أوبك” يكشف عن تراجع الإنتاج في مارس لهذا السبب

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كشف مسح أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” تراجع في مارس بسبب أعمال صيانة بحقول نفطية في أنجولا وتعطل جزء من صادرات العراق.

وأوضح أن ذلك يزيد من تأثير الالتزام الصارم لكبار المنتجين بحصص الإنتاج الواردة في اتفاق تحالف “أوبك +” لخفض الإمدادات.

وأشار إلى أن دول “أوبك” ضخت 28.90 مليون برميل يوميًا هذا الشهر بانخفاض 70 ألف برميل يوميًا بالمقارنة مع فبراير.

وهبط الإنتاج بأكثر من 700 ألف برميل في اليوم مقابل سبتمبر .

منظمة أوبك

في وقت سابق، كشف هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك العالمية، أن منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” لا تزال ملتزمة باستقرار أسعار النفط العالمية.

جاء ذلك خلال حضور الأمين العام لمنظمة أوبك قمة إيجبس 2023 اليوم الأحد، مؤكدًا أن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر كان خطوة صحيحة، وأن تحالف أوبك+ لعب تاريخيًا دورًا بناءً في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.

45 مليون برميل

وأشار إلى أن منظمة أوبك تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والعالم يتوقع أن يستهلك 45 مليون برميل يوميًا بحلول 2045.

وأوضح أن العالم استطاع إيجاد وسيلة مناسبة للتمويلات التي يحتاجها العالم، للتحول للطاقة النظيفة ومواجهة تغيرات المناخ،

وأضاف أن هناك نحو 12 مليار دولار أمريكي مطلوبة بحلول العالم المقبل لمواكبة الاستثمارات في النفط.

ارتفاع الطلب

وتوقع أمين عام أوبك أن يجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة إلى نحو 102 مليون برميل.

وأضاف الغيص أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط المزيد من الارتفاع ليصل إلى 110 ملايين برميل بحلول 2025.

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