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والسبب صادم.. كوريا الشمالية تُنهي حياة امرأة حامل ظهرت في مقطع فيديو

والسبب صادم.. كوريا الشمالية تُنهي حياة امرأة حامل ظهرت في مقطع فيديو

والسبب صادم.. كوريا الشمالية تُنهي حياة امرأة حامل ظهرت في مقطع فيديو
٠٣:١٩:٢٥ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشف كوريا الجنوبية، عن حجم الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان من إعدام الأطفال والنساء الحوامل في كوريا الشمالية.

وحسب “العربية”، فقد استند تقرير كوري جنوبي إلى شهادة دامغة من أكثر من 500 كوري شمالي فروا من وطنهم.

كوريا الشمالية قتلت مواطنيها

وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية قتلت مواطنيها لمحاولتهم الفرار من البلاد.

وأكد أن النظام أجرى عمليات استئصال الرحم لامرأة “قزمة”، فضلاً عن إجراء تجارب بشرية.

بيونج يانج تعدم امرأة حاملا في الشهر السادس

ونقلت “ديلي ميل” البريطانية، أن بيونج يانج أعدمت امرأة حاملا في الشهر السادس.

وبين أن سبب مقتلها هو ظهورها في شريط فيديو وهي تشير إلى صورة الراحل كيم إيل سونج خلال رقصها في منزلها.

كوريا الشمالية أجرت تجارب بشرية

كما أفاد التقرير بأن كوريا الشمالية أجرت تجارب بشرية، مع ابتزاز عائلات للسماح لأقاربهم بأن يخضعوا للاختبار تحت التهديد.

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أشخاص تم إطعامهم سرًا حبوبًا منومة، ونقلوا قسرًا إلى منشأة تسمى مستشفى 83 للخضوع لتجارب مختلفة.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية لتسليط الضوء على فشل جارتها المعزولة والتي تتسابق لتعزيز ترسانتها النووية والصاروخية.

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امرأة حامل بيونج يانج تجارب بشرية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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