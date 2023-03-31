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فيديو يحبس الأنفاس.. لاعب سعودي شهير ينقذ طفلاً من الموت بأعجوبة

فيديو يحبس الأنفاس.. لاعب سعودي شهير ينقذ طفلاً من الموت بأعجوبة

فيديو يحبس الأنفاس.. لاعب سعودي شهير ينقذ طفلاً من الموت بأعجوبة
٠٣:١٩:٣٠ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ لاعب كرة قدم سعودي شهير، طفلاً صغيرًا كاد يتسبب في حرق سيارة والده وهو بداخلها.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع لاعب نادي الفيحاء، والهلال والتعاون سابقًا، مالك عبد المنعم، وهو يهرع مسرعًا إلى سيارة تصطف في أحد أحياء مدينة الزلفي حيث تزامن وجوده في المكان.

وسارع عبدالمنعم إلى إخراج مناديل محترقة من داخل السيارة التي أشعل النار فيها طفل صغير، تركه والده وحيدًا، مما كاد يتسبب بكارثة.

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إشادة بسرعة بديهة اللاعب 

وأثار المقطع، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المغردون بسرعة بديهة اللاعب، الذي كان عائدًا لتوه من إصابة طويلة في الرباط الصليبي.

وقال إن تدخله السريع لإنقاذ الموقف لم يؤد فقط إلى تجنب وفاة الطفل الذي كان بداخل السيارة، بل أنقذ المنطقة بأكملها من كارثة متوقعة حال اشتعال النار فيها.

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قي المقابل، حذر المغردون من خطورة ترك الأطفال بمفردهم داخل السيارة، تفاديًا لحدوث مثل هذه المواقف، وحتى لا يحدث مالا يحمد عقباه.

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