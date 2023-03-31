التاسع من رمضان.. تعرف على قصة فتح جزيرة صقلية

تواصل – فريق التحرير:

في مثل هذا اليوم في التاسع من شهر رمضان عام 212 هجريًا نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية.

وقام المسلمون بقيادة أسد بن الفرات بالاستيلاء على الجزيرة من أجل نشر الدين الإسلامي في جميع ربوعها.

جزيرة صقلية

وجزيرة صقلية هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وأكبر إقليم في إيطاليا من حيث المساحة، ولا يفصلها عن شبه الجزيرة الإيطالية إلا مَضيق بحري رفيع، وتقع بين شبه جزيرة كالابريا في أقصى جنوب إيطاليا، وشبه جزيرة الرأس الطَّيِّب في تونس.

وتقسم الجزيرة لقسمين: شرقي وغربي، وهي إحدى حلقات الوصل الكبرى بين القارتين الإفريقية والأوروبية، بل إحدى حلقات الوصل بين دول الحَوْضَيْن: الشرقي والغربي للبحر المتوسط، وذلك الموقع الجغرافي أعطاها أهمية سياسية واقتصادية وعلمية كبرى.

أسد بن الفرات يفتح جزيرة صقلّية

وبعدما ركب البحر من رباط سوسة شمال تونس عام 212 هـ، فَتَح القائد قاضي القيروان أسد بن الفرات جزيرة صقلّية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.

وكانت ملحمة فتح جزيرة صقلية أيام دولة الأغالبة عملية طويلة وصعبة، استمرت عشرات السنين.

اقرأ أيضًا:

حدث في 6 رمضان.. أصغر قائد عسكري مسلم يفتح بلاد السند

وحسب المؤرخين، فلم يستقر المسلمون في صقلية إلَّا بعد عناء طويل ومشقة عظيمة؛ وذلك أن أهلها كانوا دائمي الثورة ضد الحكم الإسلامي.

وتمكن القائد أسد بن الفرات من فتح جزيرة صقلية في البحر الأبيض المتوسط، والتي تعتبر همزة الوصل بين شمال إفريقيا من ناحية وبين إيطاليا من ناحية أخرى.

أسد بن الفرات

وكان أسد بن الفرات من أشجع القادة؛ فقد ولّاه زيادة الله والي إفريقيا القضاء بإفريقيا، وقدمه على غزو صقلية؛ فخرج في 10 آلاف رجل، منهم ألف فارس.

فلما خرج إلى سوسة ليتوجه منها إلى صقلية، خرج معه وجوه أهل العلم يشيعونه، وقد صهلت الخيل، وضربت الطبول، وخفقت البنود.

فقال: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا معشر الناس؛ ما بلغت ما ترون إلا بالأقلام، فاجهدوا أنفسكم فيها، وثابروا على تدوين العلم، تنالوا به الدنيا والآخرة”.

استشهاد بن الفرات

ثم ركب القائد أسد بن فرات البحر عام 212هـ، ونزل في مدينة “فأزر” في صقلية، والتقى جيش المسلمين مع جيش الروم، وظل أسد بن الفرات يبعث في المسلمين روح الثقة والحماسة والشجاعة، ويحرضهم على القتال بالقول والفعل.

فانتفض المسلمون ضد جيش الروم وقاموا بدك حصونهم واستولوا عليها، وحاصروا “سرقوسة”، وفي أثناء ذلك الحصار أصيب أسد بن الفرات بإصابات خطيرة وسال دمه على اللواء الذي يحمله حتى استشهد وفاضت روحه إلى ربها.

حين رأى الجنود استشهاد قائدهم انتفضوا ضد الروم بكل بسالة، حتى أرغموهم على الهروب، وأصبحت صقلية ملكا للمسلمين.

بعد ذلك كتب زيادة الله والي إفريقيا إلى الخليفة المأمون أن الله تعالى أتم فتح صقلية على يد القاضي أسد بن الفرات، وكان ذلك في التاسع من رمضان عام 212هـ.

الأهمية التجارية والحضارية

هذا إلى جانب الأهمية التجارية والحضارية، حيث سهل الفتح أمر الاتصال بالشعوب صاحبة الحضارة على شواطئ المتوسط منذ قديم الزمان.

قال الذهبي: “كان أسد بن الفرات رحمه الله مع توسعه في العلم فارسًا بطلاً شجاعًا مقدامًا، زحف إليه صاحب صقلية.

ويضيف: وقال رجل: فلقد رأيت أسدًا وبيده اللواء يقرأ سورة “يس”، ثم حمل بالجيش، فهزم العدو”.