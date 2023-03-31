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فيديو لرجل أمن داخل الحرم المكي يأسر القلوب.. ماذا فعل مع معتمر؟ (فيديو)

فيديو لرجل أمن داخل الحرم المكي يأسر القلوب.. ماذا فعل مع معتمر؟ (فيديو)

فيديو لرجل أمن داخل الحرم المكي يأسر القلوب.. ماذا فعل مع معتمر؟ (فيديو)
٠٣:٢١:٠٧ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو رجل أمن داخل الحرم المكي وهو يساعد المعتمرين على التنقل ويعرفهم بالأماكن والطرق التي يسلكوها.

وانتشر الفيديو الذي وثقه معتمر إماراتي على نطاق واسع، وعبر آلاف الأشخاص عن تقديرهم لجهود رجال الأمن في خدمة المعتمرين.

سائق أجرة

وخلال الفيديو، ظهر رجل الأمن وهو يساعد معتمرين أجانب في مفاصلة سائق أجرة لنقلهم وعدم استغلالهم ورفع الأسعار.

وتحدث الرجل مع سائق الأجرة، ويجادله حول ثمن التوصيلة، قائلًا للسائق: “كم فلوس.. ليش 30 .. العداد هناك 10 ريالات”.

دفع 10 ريالات

وبعدها، توجه رجل الأمن إلى المعتمر بركوب سيارة الأجرة، مؤكدًا عليه ضورة الاكتفاء بدفع 10 ريالات فقط.

كما ساعد معتمرين آخرين قصدوه من أجل معرفة الأماكن حول الحرم المكي.

ويقدم رجال الأمن في المملكة جهودًا جبارة لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر العديد من رجال الأمن في مشاهد متداولة وهم يقدمون الخدمات للزوار والمعتمرين.

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الفيديو:

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة رجال الأمن رجل أمن

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