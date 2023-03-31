وفاة “أسامة شبكشي” وزير الصحة وسفير المملكة السابق بألمانيا (بروفايل)

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توفي، اليوم الجمعة، الدكتور أسامة بن عبد المجيد الشبكشي، وزير الصحة، وسفر المملكة السابق في ألمانيا،

موعد ومكان صلاة الجِنازة والدفن

وستقام صلاة الجنازة على الدكتور أسامة بن عبد المجيد الشبكشي، وزير الصحة السبق، بعد صلاة العصر في مسجد الجفالي بجدة، ومن ثم يدفن بمقبرة أمنا حواء.

والشبكشي ولد في جدة عام 1943م/ 1363هـ، وتقلد العديد من المناصب خلال حياته.

كان مولده ونشأته في جدة حيث تعلم في مدرسة الفلاح لمن هم دون سن السابعة، ثم انتقل للدراسة في السودان مع ابن عمه هشام صالح شبكشي حين كان في السادسة من عمره، ومنها إلى لبنان عام 1953م.

ودرس في كلية فيكتوريا بالإسكندرية في مصر، وبعد ما يزيد على عام من دراسته فيها عاد إلى المملكة، وكان لازال طالبًا في الصف الثاني الثانوي.

وعقد العزم وقتها للحصول على بعثة دراسية لإكمال دراسته الجامعية، حيث التحق بمدارس الثغر النموذجية.

وأعاد دراسة الثانوية العامة في مدرسة كيل في ألمانيا الغربية، وحصل شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة ايرلنجن الألمانية.

وحصل على درجتي دكتوراه: الأولى في الطب عام 1974، والأخرى في الفلسفة عام 1976.

وفي ألمانيا، أمضى قرابة 13 سنة، وكافح فيها كثيرًا في سبيل الوفاء بقسمه، وواصل الليل بالنهار من خلال أعمال عديدة إلى جانب دراسته، كان مرتب إحداها سبعة ماركات ونصف مارك.

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المناصب التي تقلدها

-عضو مجلس إدارة مركز الملك فهد للعلوم الطبية.

-عضو مجلس إدارة المستشفى الجامعي.

-محاضر في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة .

-عضو مجلس كلية الطب والعلوم الطبية .

-عضو لجنة التنسيق بين المستشفيات في المنطقة الغربية .

-وكيل جامعة الملك عبد العزيز للدراسات العليا والبحث العلمي في يناير 1991.

-مشرف على مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

-عميد كلية والعلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز.

-مدير لجامعة الملك عبد العزيز بجدة في ديسمبر 1993.

-وزيراً للصحة في أغسطس 1995.

-مستشار في الديوان الملكي.

-سفير المملكة في ألمانيا.

حياته الشخصية

وهو أب لابنة “مايا” وهي متزوجة، وفقد ابنه الوحيد “عبدالمجيد” في حادث سير في جدة في يوم اعتبره أسوأ أيام حياته.