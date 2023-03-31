الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض ملحوظ.. درجات الحرارة المسجلة في الجمعة الثانية من رمضان
العالم في أسبوع.. المملكة تدين محاولات حرق المصحف.. وإيران: إعادة العلاقات خطوة صحيحة
خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم الشكاوى والاقتراحات عبر بوابة “التخصصي”
“البحر الأحمر”: ترسية عقود بـ 25 مليار ريال في 2023.. 70% منها لشركات سعودية
خطيب المسجد الحرام: ترقبوا ليلة القدر فهي هبة عظيمة من رب كريم في رمضان (فيديو)
السودان.. مصرع 10 أشخاص في انهيار منجم ذهب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض ملحوظ.. درجات الحرارة المسجلة في الجمعة الثانية من رمضان

انخفاض ملحوظ.. درجات الحرارة المسجلة في الجمعة الثانية من رمضان

انخفاض ملحوظ.. درجات الحرارة المسجلة في الجمعة الثانية من رمضان
٠٢:٣٥:٢٨ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن توقعه لاستمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في شرورة.

 كما سجل 35 درجة في الخرج، و34 في وادي الدواسر، و33 درجة في جازان والصمان والأحساء، و32 في الرياض ونجران.

وسجل 31 درجة في القنفذة ومكة المكرمة، و30 درجة في ينبع وبيشة، و29 درجة في جدة والمدينة المنورة.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 4 درجات مئوية.

القريات 7 درجة مئوية.

تبوك 8 درجات مئوية.

عرعر وسكاكا 9 درجة مئوية.

حائل 10 ورفحاء 11 درجة.

الصورة

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

اقرأ أيضًا:

تنبيهات من الأرصاد: أمطار غزيرة على عسير ونجران حتى الـ 8 من مساء الجمعة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
لغز غامض.. قطيع من الأغنام يسير في دائرة لمدة 12يومًا متتالية (فيديو)

لغز غامض.. قطيع من الأغنام يسير في دائرة لمدة 12يومًا متتالية (فيديو)

٠٦:٥٤ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. شابان يسرقان “مفطحاً” من سيارة مطعم بالرياض

بالفيديو.. شابان يسرقان “مفطحاً” من سيارة مطعم بالرياض

١١:٢٠ ص، الأحد، ١٤ سبتمبر ٢٠١٤
مقتل شاب إثر طعنه بآلة حادة في مشاجرة بالخرج

مقتل شاب إثر طعنه بآلة حادة في مشاجرة بالخرج

٠٩:٣٩ م، الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠١٥
بالفيديو.. ولادة طفل مشوه في سوريا جراء تأثر والديه بـ”كيماوي الأسد”

بالفيديو.. ولادة طفل مشوه في سوريا جراء تأثر والديه بـ”كيماوي الأسد”

١١:٣٨ م، الأثنين، ١٦ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *