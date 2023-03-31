انخفاض ملحوظ.. درجات الحرارة المسجلة في الجمعة الثانية من رمضان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن توقعه لاستمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في شرورة.

كما سجل 35 درجة في الخرج، و34 في وادي الدواسر، و33 درجة في جازان والصمان والأحساء، و32 في الرياض ونجران.

وسجل 31 درجة في القنفذة ومكة المكرمة، و30 درجة في ينبع وبيشة، و29 درجة في جدة والمدينة المنورة.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 4 درجات مئوية.

القريات 7 درجة مئوية.

تبوك 8 درجات مئوية.

عرعر وسكاكا 9 درجة مئوية.

حائل 10 ورفحاء 11 درجة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

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