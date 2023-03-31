خطيب المسجد الحرام: اعمروا بالقرآن المساكن والدور لتضيء حياتكم وحياتهم بالنور (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام، ياسر الدوسري، إنه يجب تعليم الأبناء والأهل القرآن الكريم لتُضيء الحياة بالنور.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “عيشوا مع القرآن كما عاشوا في رمضان وغيره وقال الإمام النووي وأكثر العلماء إنه لا تقدير في عدد الختمات، وإنما هو بحسب النشاط والقوة ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص”.

وتابع “الدوسري”: “اعمروا بالقرآن المساكن والدور لتضيء حياتكم وحياتهم بالنور، وقال أبو هريرة إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يُقرأ فيه القرآن”.

وواصل: “وقال إن البيت ليضيق على أهله وتحضره الشياطين وتهجره الملائكة ألا يقرأ فيه القرآن”.

في سياق متصل، حث ياسر الدوسري، المصلين على ترقب #ليلة_القدر فهي هبة عظيمة من رب كريم في الشهر المبارك.

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نزول القرآن

ومن أعظم خصائص شهر رمضان من بين سائر الشهور، هو ذلك الحدث العظيم الذي شرف الله به هذا الشهر الكريم، ألا وهو نزول الذكر الحكيم.

“شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ”، فكان هذا التنزيل غاية في البيان وبراعة في التبيان.

هيبة وجلال، منة عظيمة وجمال، حبل من السماء قد مُدّ، ونور عم الأرض ليهدي الناس وعن الضلال يصد.

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ليلة القدر

وقد جاء البيان القرآني بأنه أُنزل ليلاً فقال تعالى:”إنا أنزلناه في ليلة مباركة”، ثم عيّن الله الليلة فقال: “إنا أنزلناه في ليلة القدر”.

وأكد أن ليلة القدر مناسبة عظيم أمرها، عزيز قدرها، أرشدنا الله إليها لنعرف ونعلم، ونتعرض لآثارها ونغنم.

وأشار إلى أنها هبة عظيمة من رب كريم في الشهر المبارك.

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