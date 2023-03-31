خطيب المسجد النبوي: اعملوا الصالحات لحياتكم الأبدية.. ما مضى لن يعود (فيديو)

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حث إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، المسلمين على الاستكثار من العمل الصالح للحياة الأبدية.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي: فإذا كان الأمر كما ذكر الله فاعمل الصالحات لحياتك الأبدية قبل “أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ* أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ”.

وتابع: “فاسكتثروا من الحسنات في هذه الأيام فإنها لن تعود، ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “نِعمَتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناسِ: الصَّحَّةُ والفَّراغ”.

الأعمال الصالحات في رمضان

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن الله تعالى علم المسلمين تلك الساعات والأيام والشهور وشرع فيها الأعمال الصالحات وحذر فيها وفي غيرها من الأعمال السيئات لنجتهد في القربات.

قال تعالى (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ).

وأضاف إمام وخطيب المسجد النبوي، أن الفضل مبدؤه من الله ومنتهاه إلى الله، قال تعالى (وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى).، فلله الحمد والشكر.

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وتابع: “وإذا كان حال من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يفرحون بلعاعة الدنيا وزخرف متاعها الحائل الزائل قال جل من قائل (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ).

وحذر: إذا كان المؤثرون للدنيا على الآخرة فرحين بدنياهم ناسيين للآخرة فليتفكروا في عاد وثمود والأمم الخالية ممن عصوا الرسل عليهم الصلاة والسلام كيف ذهبت الملذات والشهوات وبقيت الحسرات والتبعات والأوزار والسيئات.

وأوضح أن الله عز وجل رحم الناس بخير الشهور، وأنه جمع فيه من العبادات والبركات ما لم يجتمع في غيره، وضاعف فيه من الأجور ما زاد على الثواب فيما سواه، وحفظ المسلمين فيه من الموانع عن الطاعات وصرف الله فيه الشياطين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تصدهم عن طرق الخير.

واستشهد بالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين”.

الصلاة الزكاة

وأردف إمام وخطيب المسجد النبوي أن هذا الشهر المبارك فيه من إحسان الصلاة ونورها وفيه الزكاة لمن أراد أن يجعل رمضان زمانًا لأدائها ولمن يحب الإحسان.

وأشار إلى أن شهر رمضان شهر فيه النفقات الواجبات والمستحبات التي تقي صاحبها من النار وتظله يوم يكون المرء في ظل صدقته.

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وأضاف الشيخ الحذيفي أن في هذا الشهر أنواع الذكر المنجيات وكثرة التلاوة للقرآن الذي يرفع الله به الدرجات ويحط به السيئات ويقيم به القلوب على أحسن الصفات،

وبين أن العمرة فيه كالحج الأصغر التي ثوابها كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كحجة وفيه أنواع البر والإحسان للمحتاجين والوالدين والأقرباء.

وتابع: “وفي الحديث:”الصدقة تدفع ميتة السوء، وتدفع البلاء، وفي الصيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الصيام لمن تفكر فيه كل طاعة وترك كل معصية وما استصلحت النفوس إلا بالصوم مع الصلاة.

قال تعالى: “فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن ما مضى من الأيام لن يعود قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ”.