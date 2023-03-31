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منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية
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منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية
٠٢:٣٧:٢٦ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية بمنطقة مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تتضمن تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة ورابغ والشعبية والقنفذة والليث”

“.

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2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع”.

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3 – منطقة تبوك، وتشمل محافظة الوجه وأملج وضباء والبدع ونيوم شرما.

وأشار المركز أن الحالة المتوقعة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

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أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة 

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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أخبار السعودية ارتفاع الأمواج الأرصاد السيول الطقس المدينة المنورة تبوك رياح نشطة مكة المكرمة

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