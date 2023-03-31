خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم الشكاوى والاقتراحات عبر بوابة “التخصصي”

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم الجمعة، لقرائها الكرام، خطوات تقديم الشكاوى والاقتراحات عبر بوابة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وأوضح المستشفى أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكّن المريض من تقديم ملاحظاته وشكاويه حول الخدمات الصحية المقدمة من المستشفى، مما يفيد في تحسين جودتها.

كما تتيح الخدمة للمريض متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات ملموسة في ضوء ملاحظاته واقتراحاته بإتباع هذه الخطوات والشروط:

الخطوات

1 – اضغط على رابط الدخول إلى الخدمة للذهاب إلى بوابة خدمات المرضى الإلكترونية “التخصصي”.

2 – إذا كنت مسجلاً في بوابة “التخصصي”، أدخل إسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. أما إذا كنت مستخدم جديد قم بعملية تسجيل مستخدم جديد.

3 – اضغط على خيار “مساعدة” الموجود في الزاوية اليسرى أعلى الصفحة من خلال التطبيق، أو مركز استقبال الملاحظات والآراء الموجود في الزاوية اليسرى أسفل الصفحة من خلال الموقع.

4 – اختر “إضافة اقتراح” أو “سجل شكوى” أو “تقديم طلب”.

5 – اختر المستشفى: الرياض أو جدة أو المدينة المنورة، ومن ثم اكتب اقتراحك أو شكواك، ثم اضغط على زر “إرسال”.

المتطلبات

1 – أن يكون لدى المستخدم ملف طبي مفعل بالمستشفى.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966114647272 – 920012312″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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