تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، جلسة مجلس الوزراء مساء يوم الثلاثاء.

واستعرض مجلس الوزراء مستجدات الأحداث على الساحة العالمية، مجددًا إدانة محاولات حرق المصحف الشريف، والتأكيد على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف.

تخطت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري التابعة لمنصة جود الإسكان، اليوم الجمعة، حاجز 735 مليون ريال.

وتجاوزت الحملة بذلك ما يقرب من ثلاثة أرباع القيمة المستهدفة لها، والبالغة مليار ريال في ثامن أيام الشهر الفضيل.

كشفت معلومات مبدئية عن سبب حادث عقبة شعار الذي أسفر عن وفاة 21 شخصًا وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم يعانون من الإصابة بحروق بدرجات متفاوتة.

وأوضحت مصادر أن السبب هو فقدان السائق السيطرة على الحافلة ما أدى انحرافها بسبب عطل بالمكابح أسفر عن اصطدامها بنهاية الجسر، بحسب فضائية “العربية”.

أعلن البنك الأهلي السعودي موافقته على قبول استقالة عمار الخضيري من مجلس إدارة البنك لظروفه الخاصة، وقبول استقالة سعيد الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة.

وقال البنك في بيان إنه وافق على تعيين سعيد الغامدي رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي حتى نهاية دورة المجلس الحالية، وتكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 4.8٪.

وكشفت الهيئة عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.0% في الربع الرابع عام 2022م.

أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح تصاريح أداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الحجز للعمرة متاح عبر تطبيقَيْ “نسك” و”توكلنا”.

ثانيًا – دوليًا

أعلن وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، أنه بحثت مع وزير خارجية المملكة إمكانية إجراء لقاء في أقرب وقت.

وأوضح أنه لدى إيران اختلافات في وجهات النظر مع المملكة وهذا لا يعيق تطوير العلاقات، وأن بلاده مهتمة بتحسين العلاقات مع جيرانها، مؤكدًا أن إعادة العلاقات مع الرياض خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.

منعت شرطة مدينة مراد آباد بولاية أوتار براديش الهندية أسرة مسلمة من إقامة صلاة التراويح في منزلها بعد اعتراض عضو من اليمين الهندوسي المتطرف وتسببه في مشاجرة.

ووجه قاضي المدينة يوجه إنذارا وغرامة مالية على 10 أشخاص من المسلمين لمنع صلاة التراويح في ممتلكاتهم بدعوى “الحفاظ على السلم”.

طالب البيت الأبيض، يوم الخميس، المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في روسيا المغادرة ضرورة فورًا.

وذكر البيت الأبيض في بيان له: “تواصلنا مع عائلة الصحفي الأمريكي المحتجز بروسيا، ومسؤولون بالخارجية تحدثوا مع صحيفة وول ستريت جورنال حول احتجاز الصحفي بروسيا”.

كشف مقطع فيديو عن ظهور بحيرة جديدة في بلدة “إصلاحية” بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا وذلك بعد الزلازل المتكررة التي ضربت المنطقة.

ويظهر الفيديو تكون البحيرة وانسياب الماء في الطريق بعدما استطاعت الزلازل أن تصنع لها طريقها الخاص.