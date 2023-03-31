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خطيب المسجد الحرام: ترقبوا ليلة القدر فهي هبة عظيمة من رب كريم في رمضان (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: ترقبوا ليلة القدر فهي هبة عظيمة من رب كريم في رمضان (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: ترقبوا ليلة القدر فهي هبة عظيمة من رب كريم في رمضان (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: ترقبوا ليلة القدر فهي هبة عظيمة من رب كريم في رمضان (فيديو)
٠١:٠٢:٠٩ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حث خطيب الجمعة في المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، المصلين على ترقب #ليلة_القدر فهي هبة عظيمة من رب كريم في الشهر المبارك.

ومن أعظم خصائص شهر رمضان هو ذلك الحدث العظيم ألا وهو نزول الذكر الحكيم.

وقد جاء البيان القرآني بأنه  أُنزل ليلاً فقال” إنا أنزلناه في ليلة مباركة”، ثم عيّن الله الليلة فقال عز وجل: “إنا أنزلناه في ليلة القدر”.

وأشار إلى ان ليلة القدر هبة عظيمة من رب كريم في الشهر المبارك.

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام خطبة الجمعة ليلة القدر ياسر الدوسري

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