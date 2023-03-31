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“البحر الأحمر”: ترسية عقود بـ 25 مليار ريال في 2023.. 70% منها لشركات سعودية
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“البحر الأحمر”: ترسية عقود بـ 25 مليار ريال في 2023.. 70% منها لشركات سعودية

“البحر الأحمر”: ترسية عقود بـ 25 مليار ريال في 2023.. 70% منها لشركات سعودية

“البحر الأحمر”: ترسية عقود بـ 25 مليار ريال في 2023.. 70% منها لشركات سعودية
٠١:٠٥:٢٠ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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 تواصل – فريق التحرير:

استعرضت شركة “البحر الأحمر الدولية” في “منتدى القطاع الخاص” في الرياض الفرص الواعدة والمتاحة للشركات السعودية، الذي يشمل مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على ساحل البحر الأحمر.

وتهدف “البحر الأحمر الدولية” إلى:

– رفع الوعي بحجم المشاريع التي يجري تنفيذها على ساحل البحر الأحمر في المملكة.

– تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الموجودة في المنطقة لاغتنامها والبدء بالشراكة مع “البحر الأحمر الدولية”.

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المشاريع القائمة على ساحل البحر الأحمر

وتم إقامة اللقاء التعريفي الإقليمي الأول الذي أقيم في، الدوحة، وشاركت فيه أكثر من 100 شركة.

واستعرضت فيه تفاصيل جديدة عن حجم المشاريع القائمة على ساحل البحر الأحمر في المملكة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات داخل المنطقة.

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عقود بقيمة 27 مليار ريال

وأوضحت الشركة أنه تمت ترسية عقود بقيمة 27 مليار ريال لـ”وجهة البحر الأحمر” و13 مليار ريال لـ”أمالا”.

وخلال عام 2023، منحت “البحر الأحمر الدولية” عقودًا إضافية بقيمة خمسة مليارات ريال.

وتعتزم منح عقود أخرى بقيمة تقارب 25 مليار ريال خلال هذا العام، في حين إنه تم منح 70 في المائة من تلك العقود لشركات سعودية.

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مزيد من الشراكات

وأوضح محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في الشركة، أن الشركة تسعى إلى عقد مزيد من الشراكات البناءة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال إنها تعد خطوة أساسية في تطوير علاقات جديدة مع القطاع الخاص في المملكة، ممثلا في مستثمريه، ومقاوليه، ومورديه.

فيما أشار رئيس قسم التكلفة والتجارة والمشتريات بالشركة إلى العدد الكبير من الفرص الواعدة في أعمال البناء في كلتا الوجهتين “البحر الأحمر” و”أمالا”.

الكلمات الدلالية:
القطاع الخاص شركات سعودية شركة البحر الأحمر الدولية عقود استثمارية فرص استثمارية

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