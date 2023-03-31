السودان.. مصرع 10 أشخاص في انهيار منجم ذهب

تواصل – فريق التحرير:

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين بجانب فقدان العشرات في انهيار جبل محيط بمنجم للذهب شمالي السودان.

انهيار منجم ذهب

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، انهار عصر الخميس، أحد الجبال المحيطة بمنجم جبل الأحمر بموقع التركمان الذي يبعد 70 كيلو مترًا عن مدينة حلفا أقصى شمال البلاد.

وذكر شهود أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم والمصابين كانوا يبحثون عن الذهب داخل آبار المنجم عند المواقع السفلي وبسبب استخدام الآليات الثقيلة والبسيطة في المناجم المحيطه تصدع الموقع من عدة جهات.

ورغم تحذير المعدنين بعدم الاقتراب خاصة وهم يعملون بأعداد كبيرة بحسب ما يسمى شعبيا (كوماج)، انهار أحد أسقف الجبال وهم بداخل الآبار مما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى.

اقرأ أيضًا:

الصحة العالمية: أكثر من 6 آلاف إصابة بحمى الضنك في السودان

توقعات بارتفاع أعداد الضحايا

واستقبلت مشرحة مستشفى وادي حلفا 10 جثامين من مختلف الأعمار، لكن معظمهم من الشباب، بجانب 3 مصابين، فيما لازال البحث جاريًا، لانتشال المفقودين والمتوفين تحت الأنقاض.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء السودانية، أن المفقودين والوفيات يقدرون بأعداد كبيرة خاصة وأن جزءًا من الآبار بها مياه جوفية مما يصعب عملية الانتشال إلا بعد سحب المياه.

اقرأ أيضًا:

هل استقدام العمالة المنزلية متاح من المغرب والسودان؟

مصرع 11 طفلًا في انفجار مخلفات الحرب بجنوب السودان