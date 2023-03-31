المملكة ترأس أعمال لجنة “CSTD” في الأمم المتحدة

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ترأست المملكة أعمال الدورة السادسة والعشرين من أعمال لجنة تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD) التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) .

ومثّل المملكة المدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس منصور القرشي.

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ثلاثة أهداف تحققها المملكة

وتهدف المملكة من ذلك:

– متابعة الأعمال وتوجيهها نحو تحقيق مصالح المملكة.

– تعزيز حضورها ومكانتها وإبراز جهودها وإنجازاتها دولياً.

– التعاون مع المجتمع الدولي لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية.

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تسخير العلوم والتقنية والابتكار

وشهدت أعمال الدورة مشاركة عدد من المسؤولين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث ناقش المشاركون عددًا من الموضوعات، أهمها:

– تسخير العلوم والتقنية والابتكار من أجل تنمية البيئة والمجتمع.

– رسم التوجهات المستقبلية وضمان التنسيق والتخطيط بين أعمال اللجنة المختلفة لأجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة ذات الصلة.

– استعراض ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي مشاركة المملكة ورئاستها لأعمال اللجنة نتيجةً لخبرتها الرائدة في المجال وإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية من خلال تسخير مواردها للمجتمع الدولي.

إضافة إلى ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية على مستوى المنطقة وفي مجال جاهزية التنظيمات الرقمية.

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