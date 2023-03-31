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هبوط أسعار النفط وسط ضبابية قبيل بيانات اقتصادية أمريكية
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هبوط أسعار النفط وسط ضبابية قبيل بيانات اقتصادية أمريكية

هبوط أسعار النفط وسط ضبابية قبيل بيانات اقتصادية أمريكية

هبوط أسعار النفط وسط ضبابية قبيل بيانات اقتصادية أمريكية
١٢:٢٧:١١ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هبطت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم الجمعة، إذ خيمت الضبابية فيما يتعلق ببيانات اقتصادية أمريكية تصدر اليوم

هبوط العقود الآجلة للنفط

وبحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا، أو 0.24 بالمئة، إلى 79.08 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت نحو 6% هذا الأسبوع.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا، أو 0.01 بالمئة، إلى 74.36 دولار، بعدما ارتفع نحو 8% هذا الأسبوع.

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بيانات الإنفاق والتضخم

وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة وتأثيرها على قيمة الدولار.

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس في أوكلاند “قد تحافظ السوق على صعودها إذا قدمت نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية اليوم إشارات إيجابية للأسواق مفادها توقع أن يشهد التضخم الأمريكي مزيدًا من الانخفاض”.

وأضافت “البيانات المخيبة للآمال قد تثير مخاوف حيال سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مجددا وتحد من المكاسب الأخيرة”.

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ارتفاع أسعار النفط خلال هذا الأسبوع

وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع بفضل التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الصين.

ونما نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مارس بوتيرة أبطأ مقارنة مع زيادة قياسية في فبراير شباط، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.

وأصبح النشاط الصناعي في الصين محددًا رئيسًا للأسعار في الأسابيع القليلة الماضية بعد رفع قيود مكافحة فيروس كورونا، وسط ضعف الطلب العالمي.

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