ارتفاع العجز التجاري في تركيا خلال فبراير الماضي

تواصل – واس:

ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 51.4 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 12.08 مليار دولار، بعدما قفزت الواردات 10.1 في المئة.

اقرأ أيضًا:

شيء لا يُصدّق.. شاهد ماذا فعل زلزال تركيا في أعماق البحر؟

ارتفاع العجز التجاري في تركيا

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات صادرة من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع العجز التجاري في تركيا، وأن الواردات وصلت إلى 30.71 مليار دولار.

فيما تراجعت الصادرات بنسبة 6.4 في المئة، لتصل إلى 18.64 مليار دولار.

وأشارت إلى أن العجز التجاري لشهري يناير وفبراير ارتفع بنسبة 44.1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 26.33 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

“العمل الدولية”: مئات الآلاف فقدوا وظائفهم بسبب زلزال تركيا وسوريا

منصة ساهم

ومن جهة أخرى، ارتفعت التبرعات الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إلى نحو 494 مليون ريال.

ووصل حجم التبرعات إلى 393 مليونًا و903 آلاف، و262 ريالاً، تبرع بهم ثلاثة ملايين و193 ألفًا و870 شخصًا، بحسب رصد أحدث بيانات لمنصة “ساهم”، المسؤولة عن الحملة.

اقرأ أيضًا:

تبرعات “ساهم” لمتضرري الزلزال بسوريا وتركيا تتجاوز 484 مليار ريال

حملة التبرعات الشعبية

وتأتي حصيلة المشاركات الأولية، بعد انطلاق حملة التبرعات الشعبية، التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاقها في 8 من فبراير الماضي، بعد يومين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وعلى إثر الزلزالين اللذين خلفا خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، وجه خادم الحرمين وولي العهد بإرسال جسر جوي إلى تركيا وسوريا، لمساعدة المتضررين، والمشاركة في جهود الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

ويظهر التحديث المتكرر للحملة الشعبية لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها، تفاعلاً لافتًا في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.