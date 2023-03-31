الهند.. مصرع 35 شخصًا بعد انهيار سقف بئر مدرج

تواصل – وكالات:

لقى 35 شخصًا مصرعهم، إثر سقوط العشرات بعد انهيار سقف بئر مدرج في ولاية ماديا براديش، وسط الهند.

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35 جثة داخل بئر

وقال مسؤولون محليون، الجمعة، إنه تم العثور على 35 جثة داخل بئر في معبد بوسط الهند، بعد سقوط عشرات الأشخاص في المياه عندما انهار غطاء البئر بفعل سقوط لوح خرساني فوقه، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”

وأظهر مقطع فيديو انهيار المعبد الواقع في مدينة إندور بولاية ماديا براديش، الخميس، مما نتج عنه حالة من الفوضى شهدت اندفاع عشرات الأشخاص باتجاه مخارج المعبد.

واستخدم قرابة 140 من رجال الإنقاذ، الحبال والسلالم لسحب الجثث من البئر.

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انهيار اللوح الخرساني فوق البئر

وبدوره، أوضح ماكراند ديوسكار مفوض الشرطة، أن عشرات الأشخاص سقطوا في المياه عندما انهار اللوح الخرساني فوق البئر، مشيرا إلى أن الكثيرين غطتهم الأنقاض.

وقال مسؤول كبير بالحكومة المحلية لرويترز “أنقذنا 18 شخصًا، وعُثر على 35 قتيلاً بينما أصيب 16 آخرون”.

صحيفة “تايمز أوف إنديا” أشارت إلى أن السلطات المحلية أمرت أصحاب المعبد في يناير الماضي، بإزالة غطاء البئر باعتباره “غير آمن، وغير مصرح به”، لكن القائمون على المعبد تجاهلوا التحذير.

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