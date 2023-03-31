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في الجمعة الثانية من رمضان.. امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن (فيديو)

في الجمعة الثانية من رمضان.. امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن (فيديو)

في الجمعة الثانية من رمضان.. امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن (فيديو)
١٢:٠٧:٢٣ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

امتلأ صحن المطاف، في الجمعة الثانية من شهر رمضان، بضيوف الرحمن، الذين جاءوا من كل حدب وصوب لأداء العمرة في بيت الله الحرام.

ومن فضائل العمرة “غفران الذنوب وزوالها”.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة” (رواه البخاري).

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الشوق يدفع المسلمين لأداء العمرة

ويتسارع المسلمون، في شهر رمضان من كل عام، لأداء العمرة في أول بيت وضع للناس في الأرض، يدفعهم في ذلك هوى جارف، وحنين طاغ، وشوق لهيف إلى بيت الله الحرام.

ويتملك المسلمون حب شديد، وميل واضح تجاه بيت الله الحرام، وكلما أحست بالظمأ عادت إلى بيت الله الحرام لتستزيد من الري والارتشاف.

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حجوزات العمرة في العشر الأواخر من رمضان

وأكدت وزارة الحج والعمرة، إتاحة الحجوزات لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان، عبر تطبيقي نسك وتوكلنا.

وقالت الوزارة عبر “تويتر”: الآن بإمكانكم حجز تصاريح العمرة في العشر الأواخر من رمضان 1444 هجريًّا.

وأكدت أن الحجز متاح عبر تطبيق نسك وتطبيق توكلنا.

وفي وقت سابق، شددت الوزارة على أحقية كل شخص في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط.

وشددت الوزارة أنه لا يُسمح بتكرار العمرة؛ وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت: “إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يُسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر”.

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