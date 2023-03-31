حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري تتجاوز 735 مليون ريال (فيديو)

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تخطت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري التابعة لمنصة جود الإسكان، اليوم الجمعة، حاجز 735 مليون ريال.

وتجاوزت الحملة بذلك ما يقرب من ثلاثة أرباع القيمة المستهدفة لها، والبالغة مليار ريال في ثامن أيام الشهر الفضيل.

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72 مليون سهم

وذكرت منصة الحملة أن مؤشرات “جود” في اليوم الثامن بلغت ما يقرب من 10 ملايين سهم بقيمة مالية تتجاوز 100 مليون ريال، وبلغ الإجمالي العام أكثر من 72 مليون سهم بقيمة مالية تتجاوز 735 مليون ريال.

فيديو | تبرعات حملة اكتتاب "جود الإسكان" الخيرية تتجاوز 735 مليون ريال#الإخبارية pic.twitter.com/5NsOTchb9t — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2023

تدشين أعمال الحملة

جاءت هذه العطاءات الكريمة منذ لحظة قرع الجرس في أول أيام الشهر الكريم، امتدادا لتدشين الحملة بدعم سخيّ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بقيمة 150 مليون ريال.

وتوالت بعد ذلك أشكال الدعم والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، وكبار المانحين، وأهالي الجود من عموم أفراد المجتمع.

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في:

الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.

وتضاعفت العطاءات من شركاء المبادرة وكبار المانحين، حيث ساهمت الهيئة العامة للأوقاف بـ 10% من قيمة كل مساهمة، بقيمة تبلغ 100 مليون ريال.

فيما أعلن رجل الأعمال عبدالله العثيم عن اكتتابه في الحملة بقيمة 100 مليون ريال في سبيل تمكين الأسر الأشد حاجة من تحقيق الأمان السكني.

وأعلنت مجموعة عجلان وإخوانه وخزام للتطوير العقاري عن الاكتتاب في المنصة بقيمة 50 مليون ريال لكل منهما.

وأعلن رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف عن مساهمته وإخوانه بمبلغ 30 مليون ريال.

كما هلّت مساهمات كريمة بقيمة 10 مليون ريال عن كل مساهمة، من كل من سمو القابضة، ومجموعة سليمان الحبيب الطبية، وشركة بن جار الله.

في إطار مساعي الحملة لتغطية الاحتياج السكني للأسر شديدة الحاجة حول المملكة.

نموذج مبتكر

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لـ:

– توفير المساكن للأسر شديدة الحاجة.

– رفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية.

– ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني.

وذلك في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.

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أسهم استثمارية

يُذكر أن حملة اكتتاب جود صُممت لتحاكي في أسلوبها الاكتتاب في الأسهم الاستثمارية، حيث طرحت في إطار الحملة 100 مليون سهم، بقيمة مالية تبلغ مليار ريال.

تحت شعار سهمك أخضر مدى الحياة، بعوائد خيرية واجتماعية تضمن تحقيق قيم التكافل والتراحم، وتدعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع.

وتعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية.

وكذلك تقديم يد العون إلى الأسر المحتاجة، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.