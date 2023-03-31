الأردن.. رفع أذان المغرب من قاعة كنيسة استضافت إفطارًا لأيتام

تواصل – وكالات:

في أسلوب غير تقليدي، رُفع أذان المغرب داخل إحدى الكنائس الأردنية، التي استضافت مأدبة إفطار رمضاني لعشرات الأطفال الأيتام داخل إحدى قاعاتها.

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رفع أذان المغرب من داخل كنيسة

ونظمت الإفطار، في مدينة السلط الأردنية، جمعيات محلية مختلفة في قاعة كنيسة دير اللاتين، التي رفع فيها أذان المغرب خلال الإفطار.

وقالت رايه خليفات، إحدى المشاركات في التنظيم: “هذه الفعالية تقام للعام الثاني، ونستهدف من خلالها نحو 200 طفل من الأيتام وأطفال الملاجئ وعمال وطن”.

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تكرار الإفطار 3 مرات في رمضان

وبيّنت خليفات، أن “مدينة السلط، كما هو الحال في سائر الأردن، منذ قديم الزمان تتميز بروح الألفة والمحبة بين كافة أطيافها، مسلمين ومسيحيين”، وفقًا لـ”الأناضول”

وتابعت: “لذلك وكما ترى، الإفطار والأذان من داخل قاعة الكنيسة، وسنكرر هذه الفعالية ثلاث مرات خلال شهر رمضان المبارك”.

من جهته، أشار ميشيل فشحو، رئيس جمعية “المحبة والرحمة”: “أردنا من خلال هذه الفعالية تأكيد رسالة المحبة والسلام وعمق العلاقة المتواصلة في المجتمع المحلي، مسلمين ومسيحيين”.

وتقع مدينة السلط على بعد 30 كم غرب العاصمة عمان، وهي رابع أكبر مدن الأردن سكانًا.

وسميت قديمًا بـ”سالتوس” نسبة إلى القائد اليوناني الذي فتحها زمن الإسكندر المقدوني.

وعام 2021، وافقت لجنة التراث العالمي التابعة لـ “يونسكو”، على إدراج السلط “مدينة التسامح والضيافة الحضرية” في قائمة التراث العالمي.

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