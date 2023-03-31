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5 أطعمة لا تكسر بها صيامك في وجبة الإفطار بـ رمضان
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5 أطعمة لا تكسر بها صيامك في وجبة الإفطار بـ رمضان

5 أطعمة لا تكسر بها صيامك في وجبة الإفطار بـ رمضان

5 أطعمة لا تكسر بها صيامك في وجبة الإفطار بـ رمضان
٠٩:٤٧:٤٣ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء التغذية بعدم تناول أطعمة معينة على معدة خاوية بعد ساعات طويلة من الصيام في رمضان، وضرورة أن تحتوي وجبة الإفطار على قيمة غذائية عالية.

ومن المهم أن يركز الصائم على الفواكه والخضراوات، حيث إن لها فوائد لا تعد ولا تحصى، كما أنها توجد بتنوع كبير في حياتنا اليومية، ولكل منها قيمتها الغذائية والصحية، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

5 أطعمة لا تكسر بها صيامك في وجبة الإفطار

ومن الأطعمة التي لا يجب أن يكسر بها الصائم إفطاره في رمضان:

الطماطم

تحتوي الطماطم على الكثير من البكتين، والفينولات والأدوية القابضة القابلة للذوبان، والتي من السهل أن تتفاعل مع حمض المعدة ويتجلط في شكل كتل غير قابلة للذوبان، وهذه الكتل قد تسد بواب المعدة أو مخرج المعدة، ومن ثم سيزيد الضغط في المعدة سريعا، مما يؤدي إلى الشعور بالمغص.

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الكاكا

كما هو الحال مع الطماطم، فحين تكون المعدة خاوية تتفاعل الفينولات والبكتين والأدوية القابلة للذوبان فيها مع حمض المعدة ما يؤدي إلى الالتهاب المعدي المعوي، والغثيان والقيء والكثير من الاضطرابات الأخرى.

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الموز

يحتوي الموز على نسب عالية من الماغنسيوم، وفي حال تناول الكثير منه على معدة خاوية على وحبة الإفطار سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مفاجئ لكمية الماغنسيوم في الدم، ثم خلل في توازن الماغنسيوم والكالسيوم في الدم، مما يجلب تأثيرًا قويًا على القلب والأوعية الدموية ويسبب ضررا للجسم.

هل الموز يزيد الوزن | Just Food

البرتقال

يحتوي البرتقال على نسبة كبيرة من الأحماض العضوية، وفي حال تناول الكثير منها على معدة خاوية، فإن ذلك يثير جدار المعدة ما يسبب ضررا للطحال والمعدة.

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التمر الأسود

يحتوي التمر الأسود على عدد كبير من البكتين وحمض التنيك، الذي يمتزج بسهولة مع حمض المعدة في الجسم، وينتج كتلا غير قابلة للتحلل في المعدة.

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الكلمات الدلالية:
البرتقال التمر الأسود الخضراوات الصيام الطماطم الفواكه الكاكا الموز رمضان شهر رمضان وجبة الإفطار

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