الرئيس التنفيذي لـ “يوتيوب” يتبرأ من التواصل الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

في تصريحات غريبة، تبرّأ الرئيس التنفيذي لـ “يوتيوب”، نيل موهان، من توصيف يوتيوب” بأنه موقع تواصل اجتماعي، مؤكدًا أن الموقع ” مكان للتواصل مع منشئي المحتوى”.

وقال موهان، في تصريحات لموقع أكسيوس، إن الموقع “ليس حقا منصة وسائط اجتماعية، بل هو مكان للتواصل مع منشئي المحتوى”.

وحدد الاستخدام الرئيس والأمثل لـ”يوتيوب” بأنه “مكان تأتي فيه لاستهلاك كل ما يتعلق بالفيديو.. هذه هي حالة الاستخدام الأساسية لمنصتنا، بدلاً من محاولة التواصل مع أصدقائك ومشاركة المحتوى مع أصدقائك”.

وتابع: “عندما تتطلع إلى التواصل مع المحتوى من خلال الفيديو، فإن يوتيوب هو المكان الذي تأتي إليه للقيام بذلك”.

ويوتيوب (YouTube) موقع ويب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية مجانًا ومشاهدتها عبر البث الحي (بدل التنزيل) ومشاركتها والتعليق عليها وغير ذلك.

أسسه في 14 فبراير سنة 2005م ثلاث موظفين سابقين من شركة باي بال هم تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم، في مدينة سان برونو، سان ماتيو، كاليفورنيا.

وأضاف أن “سحر يوتيوب يحدث عندما يتواصل الأشخاص مع منشئي المحتوى المفضلين لديهم”.

اختارت مجلة “تايم” الأمريكية موقع يوتيوب على الإنترنت رجل عام 2006 لدوره في إعطاء الفرصة لزواره في إنتاج المواد التي يعرضونها في الموقع.