132 وظيفة بمشروع مستشفى خيبر بالمدينة المنورة

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أعلنت مجموعة النصبان توفر 132 وظيفة لمشروع مستشفى خيبر بالمدينة المنورة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدير موقع.

– مهندس إلكترونيات.

– فني كهرباء مولدات.

– فني كهرباء.

– كهربائي.

– فني مصاعد.

– فني أجهزة مراقبة.

– فني سنترال و شيكات.

– فني إلكترونيات.

– فني أجهزة منزلية.

– فني الات تصوير.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس تبريد و تكييف.

– فني تكييف و تبريد عام.

– فني مضخات.

– فني أجهزة إطفاء حريق.

– فني غلايات.

– فني معدات غسيل.

– فني غازات طبية.

– فني محطات معالجة مياه الصرف.

– فني محطات.

– كيمائي.

– عامل ورشة.

– سـبـاك.

– نجار.

– فني زراعي.

– عامل زراعي.

– عامل / عاملة ترحيل.

– مشرف / مشرفة قسم المغسلة.

– مشغل معدات مغسلة.

– عامل فرز غسيل.

– عامل كوي.

– عامل / عاملة جمع و توزيع غسيل.

– عامل تنظيف تخزين ملابس.

– مهندس سلامة.

– فني سلامة.

.. وأخرى.

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التفاصيل والشروط:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة):

Career@nasban.com.sa

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