الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
132 وظيفة بمشروع مستشفى خيبر بالمدينة المنورة
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132 وظيفة بمشروع مستشفى خيبر بالمدينة المنورة

132 وظيفة بمشروع مستشفى خيبر بالمدينة المنورة

132 وظيفة بمشروع مستشفى خيبر بالمدينة المنورة
٠٦:٣٤:٣٢ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة النصبان توفر 132 وظيفة لمشروع مستشفى خيبر بالمدينة المنورة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدير موقع.
– مهندس إلكترونيات.
– فني كهرباء مولدات.
– فني كهرباء.
– كهربائي.
– فني مصاعد.
– فني أجهزة مراقبة.
– فني سنترال و شيكات.
– فني إلكترونيات.
– فني أجهزة منزلية.
– فني الات تصوير.
– مهندس ميكانيكا.
– مهندس تبريد و تكييف.
– فني تكييف و تبريد عام.
– فني مضخات.
– فني أجهزة إطفاء حريق.
– فني غلايات.
– فني معدات غسيل.
– فني غازات طبية.
– فني محطات معالجة مياه الصرف.
– فني محطات.
– كيمائي.
– عامل ورشة.
– سـبـاك.
– نجار.
– فني زراعي.
– عامل زراعي.
– عامل / عاملة ترحيل.
– مشرف / مشرفة قسم المغسلة.
– مشغل معدات مغسلة.
– عامل فرز غسيل.
– عامل كوي.
– عامل / عاملة جمع و توزيع غسيل.
– عامل تنظيف تخزين ملابس.
– مهندس سلامة.
– فني سلامة.
.. وأخرى.

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التفاصيل والشروط:

اضغط هنا (1)
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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة):
Career@nasban.com.sa

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المدينة المنورة فرص مشروع مستشفى خيبر مشروع مستشفى خيبر بالمدينة المنورة وظائف

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