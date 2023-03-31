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لتجنب فيروس ماربورغ.. تحذير عاجل من وقاية لتجنب السفر لهذه الدول
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لتجنب فيروس ماربورغ.. تحذير عاجل من وقاية لتجنب السفر لهذه الدول

لتجنب فيروس ماربورغ.. تحذير عاجل من وقاية لتجنب السفر لهذه الدول

لتجنب فيروس ماربورغ.. تحذير عاجل من وقاية لتجنب السفر لهذه الدول
٠٦:٢٢:١٩ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح مصدر مسؤول في هيئة الصحة العامة (وقاية)، أنها توصي بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة لحين السيطرة على المرض.

فيروس ماربورغ:

يأتي هذا بعد إشارة إلى ما تم إعلانه من السلطات الصحية في جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ.

ووجهت وقاية نصيحة للموجودين هناك باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة واتباع تعليمات السلطات الصحية المحلية .

انتشار الفيروس:

ويعتبر فيروس ماربورغ هو العامل المسبب لمرض فيروس ماربورغ، الذي تصل نسبة إماتة الحالات فيه إلى 88%.

يذكر أنه كُشف عن المرض للمرة الأولى في عام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتشر الفيروس عن طريق:

-سريانه بين البشر بملامسة دم شخص مصاب بالعدوى.

–  إفرازاته أو أعضائه أو أي سوائل أخرى تُفرز من جسده (عن طريق جروح الجلد أو الغشاء المخاطي).

– ملامسة أسطح أو مواد ملوثة بهذه السوائل.

وكان العاملون قد أصيبوا في مجال الرعاية الصحية بعدوى بالمرض أثناء رعايتهم لمرضى تأكدت إصابتهم بالمرض، أو اشتُبه في إصابتهم به.

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الكلمات الدلالية:
تجنب السفر تنزانيا جمهورية غينيا الاستوائية فيروس ماربورغ وقاي

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