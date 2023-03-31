الشؤون الإسلامية تزيل تعديات على المساجد بمكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الخميس، إزالة ٣٢ حالة تعدٍ من التعديات التي تم رصدها على عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد والجوامع ومرافقها في منطقة مكة المكرمة.

إعداد المحاضر الرسمية

وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أنه جاري العمل على إزالة باقي التعديات، حيث قامت اللجان المختصة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بفرع الوزارة بإزالة التعديات وإعداد المحاضر الرسمية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإحالة المعتدين للجهات المختصة لمحاسبتهم وفق النظام.

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جولات رقابية

يشار إلى أن الوزارة تواصل العمل عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه أو استغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خصصت له، وذلك في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قدسية بيوت الله.

الإبلاغ عن التعديات

كما تهيب الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدي على خدمات أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات (1933)، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكدة أهمية دور​ المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.