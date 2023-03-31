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ماذا تعرف عن أورام الغدة النخامية النشطة وأعراضها؟
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ماذا تعرف عن أورام الغدة النخامية النشطة وأعراضها؟

ماذا تعرف عن أورام الغدة النخامية النشطة وأعراضها؟

ماذا تعرف عن أورام الغدة النخامية النشطة وأعراضها؟
٠٦:٢٥:٢٦ ص، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصم والسكري أن أورام الغدة النخامية النشطة (عادة تكون حميدة)، وتفرز كميات كبيره من الهرمونات فوق المعدل الطبيعي.

وأضاف الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أورام الغدة النخامية قد تسبب الأعراض التالية:

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أعراض أورام الغدة النخامية

1- داء ضخامة الأطراف أو داء العملقة (زيادة إفراز هرمون النمو) Acromegaly

2- زيادة هرمون الحليب Prolactionma والذي قد يؤدي إلى العقم

3- زيادة إفراز الكورتيزون بالجسم (مرض كوشينج) Cushing syndrome والذي يؤدي إلى السمنة وضغط الدم وهشاشة العظام والالتهابات المتكررة”.

4- زيادة إفراز الهرمون المحفز للغدة الدرقية مما يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية TSH-secreting tumors

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